Подрыв Каховской ГЭС: показываем на карте, где расположена станция
Российские захватчики взорвали Каховскую ГЭС. Она расположена в Херсонской области и теперь для жителей Левого берега есть угроза.
Из-за подрыва ГЭС началось подтопление ближайших к Днепру населенных пунктов. 24 Канал подробнее расскажет и покажет, где расположена станция.
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Где расположена Каховская ГЭС
Каховская ГЭС расположена на юге Украины в 5 километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Станция обеспечивает годовую регулировку стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водообеспечения засушливых районов юга Украины и навигацию от Херсона до Запорожья.
В первые дни полномасштабной российской агрессии в феврале 2022 года оккупанты захватили Северо-Крымский канал и Каховскую ГЭС.
В мае 2022 года с ГЭС сбрасывались большие объемы воды и не работали два гидроагрегата. Однако террористы не предоставляют возможности для проведения ремонтных работ. В частности, из-за сброса воды частично затопило Новую Каховку. В городе были повреждены местная набережная и парк.
Каховская ГЭС на карте
В ОК "Юг" сообщили, что утром 6 июня захватчики взорвали Каховскую ГЭС. В настоящее время уточняется масштаб разрушения, скорость и объем воды, вероятные районы подтопления. Все службы работают и ситуация отслеживается.
Отметим, что из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС началось подтопление ближайших к Днепру населенных пунктов.
Состояние Каховской ГЭС, контролируемой оккупантами
Недавно издание NYT сообщало, что Каховское водохранилище находится под контролем российских оккупантов. Проанализировав данные последних месяцев, там пришли к выводу, что уровень воды значительно поднялся. Он покрывает песчаные косы вдоль водохранилища.
Так, уровень воды в Каховском водохранилище достиг наивысшего уровня с 1992 года, что увеличивает возможность затоплений в регионе. Наибольший уровень воды за 30 лет демонстрирует отсутствие регулирования на Каховском водохранилище.
В NYT также процитировали метеоролога ВВС США и Национальное управление океанических и атмосферных исследований Дэвида Хелмса. Он считает, что российские захватчики держали плотину слишком закрытой во время таяния снега и весенних паводков. Поэтому сейчас есть угроза подтоплений.