Подрыв Каховской ГЭС: показываем на карте, где расположена станция

Российские захватчики взорвали Каховскую ГЭС. Она расположена в Херсонской области и теперь для жителей Левого берега есть угроза.

Из-за подрыва ГЭС началось подтопление ближайших к Днепру населенных пунктов. 24 Канал подробнее расскажет и покажет, где расположена станция.

Важно Сами себе создали ловушку, – Гуменюк о диверсиях россиян на Каховском водохранилище

Где расположена Каховская ГЭС

Каховская ГЭС расположена на юге Украины в 5 километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Станция обеспечивает годовую регулировку стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водообеспечения засушливых районов юга Украины и навигацию от Херсона до Запорожья.

В первые дни полномасштабной российской агрессии в феврале 2022 года оккупанты захватили Северо-Крымский канал и Каховскую ГЭС.

В мае 2022 года с ГЭС сбрасывались большие объемы воды и не работали два гидроагрегата. Однако террористы не предоставляют возможности для проведения ремонтных работ. В частности, из-за сброса воды частично затопило Новую Каховку. В городе были повреждены местная набережная и парк.

Каховская ГЭС на карте

В ОК "Юг" сообщили, что утром 6 июня захватчики взорвали Каховскую ГЭС. В настоящее время уточняется масштаб разрушения, скорость и объем воды, вероятные районы подтопления. Все службы работают и ситуация отслеживается.

Отметим, что из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС началось подтопление ближайших к Днепру населенных пунктов.

Состояние Каховской ГЭС, контролируемой оккупантами

Недавно издание NYT сообщало, что Каховское водохранилище находится под контролем российских оккупантов. Проанализировав данные последних месяцев, там пришли к выводу, что уровень воды значительно поднялся. Он покрывает песчаные косы вдоль водохранилища.

Так, уровень воды в Каховском водохранилище достиг наивысшего уровня с 1992 года, что увеличивает возможность затоплений в регионе. Наибольший уровень воды за 30 лет демонстрирует отсутствие регулирования на Каховском водохранилище.

В NYT также процитировали метеоролога ВВС США и Национальное управление океанических и атмосферных исследований Дэвида Хелмса. Он считает, что российские захватчики держали плотину слишком закрытой во время таяния снега и весенних паводков. Поэтому сейчас есть угроза подтоплений.