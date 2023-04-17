Крым – потенциальный котел: Свитан сказал, как уничтожить все пути снабжения и окружить полуостров

9 лет полуостров Крым находится под российской оккупацией. Будущее украинское контрнаступление будет нацелено, в том числе, и на возвращение Крыма к родным территориям.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан. Он сообщил четыре важнейших фактора во время предстоящего контрнаступления в Крым.

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"Крым – это гипотетический котел для любой находящейся там армии, если у нее нет связи с материком из-за перешейка", – прокомментировал полковник.

По словам Свитана, поставки в Крым могут происходить 4 путями.

Через Крымский мост. По сухопутному коридору: Ростов – Мариуполь – Мелитополь – Джанкой. Через воздух, с помощью транспортных самолетов на аэродромы в Крыму. Морем, говорится о морской эскадрильи Черноморского флота.

Как можно окружить Крым

Полковник сообщил, для того чтобы перевести из оперативного окружения в полное окружение всю крымскую группировку, во-первых, нужно разрушить Крымский мост Во-вторых, выйти на Азовское побережье, к этому готовится будущее украинское контрнаступление, чтобы перерезать сухопутный коридор.

В-третьих, необходимо затопить всю Черноморскую эскадрилью. Россияне имеют до сотни судов в Черном море, примерно на каждое судно нужно по 2 ракеты, уровня Harpoon, "Нептун" или Storm Shadow.

В-четвертых, нужно будет сбить российские самолеты. Для этого недостаточно наземных систем противовоздушной обороны, для этого крайне необходимы истребители. Речь идет об истребителе уровня F-16. Без топливных баков боевой радиус этих самолетов 500 – 600 километров, с ними – до 1000 километров.

То есть можно полностью отрезать Крым от поставок. Это уже не оперативное, а полное окружение, а дальше уже следует зачищать Крым от российской армии. Оптимальный вариант – с помощью дальних средств поражения,

– рассказал военный эксперт.

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Начинать следует с Крымского моста

Полковник считает, что контрнаступление ВСУ следует начинать с уничтожения Крымского моста. Он предположил, что у Украины уже есть средства для его поражения. Уже известно о работе такого уровня средств в Феодосийском районе, когда был уничтожен российский зенитно-ракетный комплекс С-300. Дальность этого оружия была примерно 200 километров.

От Феодосии до Крымского моста несколько десятков километров, поэтому, я думаю, это была предварительная проверка маршрута, наверное, дальше и начнем. Сначала уничтожим Крымский мост, а потом начнем наступать,

– резюмировал Свитан.