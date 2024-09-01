Как будут отключать свет в Украине 2 сентября

В Укрэнерго сообщили, как планируют отключать свет в понедельник, 2 сентября. Это предварительная информация, ведь в течение дня все может измениться.

Россия беспощадно обстреливает энергетическую инфраструктуру Украины. 1 сентября во время жестокой атаки по Харькову ударили по энергообъекту.

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Как будут отключать свет 2 сентября

В понедельник, 2 сентября, время применения и объем мер ограничения будут такими:

00:00 – 16:00 – одна очередь отключений;

16:00 – 24:00 – две очереди отключений.

Питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

В Укрэнерго традиционно предупредили, что в объемах применения ограничений возможны изменения. Поэтому следует следить за сообщениями Укрэнерго и облэнерго.

А если в вашем доме есть свет, его следует потреблять разумно.

Как нужно пользоваться энергоемкими приборами / Инфографика 24 Канала

Важно! Узнать свою очередь отключений можно по адресу на сайтах ДТЭК и YASNO. Но именно Укрэнерго дает распоряжение, когда графики вводят в действие. Также могут ввести экстренные отключения, во время которых графики не действуют, – об этом Укрэнерго и ДТЭК сообщают на своих телеграм-каналах.