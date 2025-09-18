Волонтерка Анна Кулиш в эфире 24 Канала рассказала, что в начале полномасштабного вторжения ее семья находилась в Каховке. Там были дедушка, тетя, племянники, двоюродная сестра и крестный. Родители на тот момент находились в Польше, поскольку там работал папа.

Как эвакуировались родственники волонтера?

Кулиш рассказала, что в первый день войны только проснулась, то позвонила дедушке.

"Я сразу хватаю телефон, набираю дедушку, и он говорит, что видит, как танки заходят, и все. В этот момент во мне что-то умерло, потому что я поняла – я уже к ним не приеду, чтобы забрать, а они боятся уехать. Они были полгода в оккупации. Пока ракеты не пролетели над домом моей тети и пока "Грады" не поставили в огороде моего дедушки – они не выехали", – вспомнила Анна Кулиш.

Она рассказала, что родственники выезжали по очереди, впрочем последним выезжал ее дедушка, которому 75 лет. Волонтерке приходилось ссориться с ним и уговаривать, чтобы он выехал. Она говорила ему, что не сможет приехать, потому что обратно не выедет – из-за татуировки на украинском языке.

Так нельзя, но я пошла в запугивание, в фрустрацию. Потом он говорит: "Ты знаешь, Аню, нам "Грады" поставили". Я говорю: "Отлично! Садись в свой "Ланос" и езжай!" И он на "Ланосе", прекрасная машина, выехал из Малой Каховки и проехал путь аж до Нидерландов. Сейчас они в Нидерландах,

– вспомнила Кулиш.

Она добавила, что хотя "Ланос" доехал с остановками до Нидерландов – впрочем прямо возле офиса Красного Креста сломался.

Она объяснила, что двоюродную сестру крестный отправил раньше. Но все выезжали уже через Крым, потому что Васильевка была закрыта. Кулиш понимает людей в оккупации, которые боятся выезжать – это всегда неопределенность и риск, как поведут себя россияне во время фильтрации.

Никогда не было безопасного времени, чтобы выезжать, и удобного времени тоже не было, но в нашей ситуации, когда припекло, тогда и поехали,

– сказала Анна.

Она добавила, что нет эффективного рецепта, чтобы уговорить родных оставить оккупацию. В ее случае это было счастливое стечение обстоятельств. Дедушка был очень привязан к младшей сестре – у нее двое детей: 11 и 18 лет. Сестра уехала, а дедушка хотел к ней, и поэтому тоже уехал.

"Но я понимаю людей, которые не выезжают по разным обстоятельствам. Это не значит, что они являются предателями. У кого-то у матери запрет на выезд с оккупированной территории – ее дочь не хочет покидать. У кого-то дедушка лежачий – его не хотят бросать. У кого-то дом – это их все, они пустили корни. Я не осуждаю тех, кто не выезжает, но учитывая безопасность это страшно", – сказала волонтер.

Она добавила, что когда россияне взорвали ГЭС, в Новой Каховке оставалось много людей – тех, кто не мог уехать. Подрыв Каховской ГЭС был для нее очень сложным испытанием как для волонтера – потому что тогда она поняла, что не может помочь и спасти всех.

