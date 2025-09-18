Волонтерка Анна Куліш в ефірі 24 Каналу розповіла, що на початку повномасштабного вторгнення її родина перебувала в Каховці. Там були дідусь, тітка, племінники, двоюрідна сестра і хрещений. Батьки на той момент перебували в Польщі, оскільки там працював тато.

Як евакуювалися родичі волонтерки?

Куліш розповіла, що в перший день війни щойно прокинулася, то зателефонувала дідусеві.

"Я одразу хапаю телефон, набираю дідуся, й він каже, що бачить, як танки заходять, і все. У цей момент у мені щось вмерло, бо я зрозуміла – я вже до них не приїду, щоб забрати, а вони бояться виїхати. Вони були пів року в окупації. Поки ракети не пролетіли над будинком моєї тітки й поки "Гради" не поставили в городі мого дідуся – вони не виїхали", – пригадала Анна Куліш.

Вона розповіла, що родичі виїжджали по черзі, втім останнім виїжджав її дідусь, якому 75 років. Волонтерці доводилося сваритися з ним і вмовляти, щоб він виїхав. Вона казала йому, що не зможе приїхати, бо назад не виїде – через татуювання українською мовою.

Так не можна, але я пішла в залякування, у фрустрацію. Потім він каже: "Ти знаєш, Аню, нам "Гради" поставили". Я кажу: "Супер! Сідай у свій "Ланос" і їдь!" І він на "Ланосі", прекрасна машина, виїхав з Малої Каховки і проїхав шлях аж до Нідерландів. Зараз вони в Нідерландах,

– пригадала Куліш.

Вона додала, що хоча "Ланос" доїхав із зупинками аж до Нідерландів – втім самісінько біля офісу Червоного Хреста зламався.

Вона пояснила, що двоюрідну сестру хрещений відправив раніше. Але всі виїжджали вже через Крим, тому що Василівка була закрита. Куліш розуміє людей в окупації, які бояться виїжджати – це завжди невизначеність та ризик, як поведуть себе росіяни під час фільтрації.

Ніколи не було безпечного часу, щоб виїжджати, і зручного часу теж не було, але в нашій ситуації, коли припекло, тоді й поїхали,

– сказала Анна.

Вона додала, що немає ефективного рецепту, щоб вмовити рідних залишити окупацію. В її випадку це був щасливий збіг обставин. Дідусь був дуже прив’язаний до молодшої сестри – у неї двоє дітей: 11 і 18 років. Сестра виїхала, а дідусь хотів до неї, і тому теж виїхав.

"Але я розумію людей, які не виїжджають з різних обставин. Це не означає, що вони є зрадниками. У когось у матері заборона на виїзд з окупованої території – її донька не хоче покидати. У когось дідусь лежачий – його не хочуть кидати. У когось будинок – це їх усе, вони пустили коріння. Я не засуджую тих, хто не виїжджає, але з огляду на безпеку це страшно", – сказала волонтерка.

Вона додала, що коли росіяни підірвали ГЕС, у Новій Каховці залишалося багато людей – тих, хто не міг виїхати. Підрив Каховської ГЕС був для неї дуже складним випробуванням як для волонтерки – бо тоді вона зрозуміла, що не може допомогти і врятувати всіх.

Яка ситуація зараз на окупованих територіях?