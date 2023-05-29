Если бы у нас были западные самолеты, то ни один вагнеровец не вышел бы из Бахмута, – экс-сотрудник КГБ

Украина получила зеленый свет от союзников на обучение наших пилотов на самолетах F-16 и готовится получить их в качестве военной помощи. В то же время, будь эти самолеты быстрее, то проблем у россиян на фронте было бы гораздо больше.

Об этом 24 Каналу заявил экс-сотрудник КГБ Александр Зеленько. По его словам, Украина уже победила, потому что выстояла, но победа может быть больше – если мы получим западные истребители быстрее, а не после контрнаступления.

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Самолеты помогли бы запереть вагнеровцев в котел

По его словам, нынешняя военная помощь от союзников это компенсация за европейскую политику умиротворения России. Невероятный героизм Вооруженных Сил Украины и всего украинского народа стал причиной, что Запад решился предоставить самолеты и не боится угроз Путина.

"Если бы у нас была авиация, то спокойно закрыли бы котел над Бахмутом и вся пригожинская банда там и полегла. И больше никаких разговоров о ЧВК "Вагнера" не было бы. Наиболее опытная и самая боеспособная часть российской армии была бы ликвидирована", – заявил Зеленько.

Александр Зеленько о том, почему авиация важна: смотреть видео

Он добавил, что Украине нужны сильные союзники, готовые подставить плечо в борьбе против российской агрессии. Мы благодарим всех за помощь, но не нужно переоценивать их вклад.

Прошло очень много времени, прежде чем союзники решились объявить о поставках Украине западной авиации. К сожалению, за время ожидания погибли многие наши военные,

– добавил Зеленько.

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