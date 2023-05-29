Если бы у нас были западные самолеты, то ни один вагнеровец не вышел бы из Бахмута, – экс-сотрудник КГБ

29 мая 2023, 21:51
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Украина получила зеленый свет от союзников на обучение наших пилотов на самолетах F-16 и готовится получить их в качестве военной помощи. В то же время, будь эти самолеты быстрее, то проблем у россиян на фронте было бы гораздо больше.

Об этом 24 Каналу заявил экс-сотрудник КГБ Александр Зеленько. По его словам, Украина уже победила, потому что выстояла, но победа может быть больше – если мы получим западные истребители быстрее, а не после контрнаступления.

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Самолеты помогли бы запереть вагнеровцев в котел

По его словам, нынешняя военная помощь от союзников это компенсация за европейскую политику умиротворения России. Невероятный героизм Вооруженных Сил Украины и всего украинского народа стал причиной, что Запад решился предоставить самолеты и не боится угроз Путина.

"Если бы у нас была авиация, то спокойно закрыли бы котел над Бахмутом и вся пригожинская банда там и полегла. И больше никаких разговоров о ЧВК "Вагнера" не было бы. Наиболее опытная и самая боеспособная часть российской армии была бы ликвидирована", – заявил Зеленько.

Александр Зеленько о том, почему авиация важна: смотреть видео

Он добавил, что Украине нужны сильные союзники, готовые подставить плечо в борьбе против российской агрессии. Мы благодарим всех за помощь, но не нужно переоценивать их вклад.

Прошло очень много времени, прежде чем союзники решились объявить о поставках Украине западной авиации. К сожалению, за время ожидания погибли многие наши военные,
– добавил Зеленько.

Что известно о намерении передать Украине F-16

  • Представитель Пентагона Фрэнк Кендалл заявил, что для доставки истребителей F-16 в Украину понадобится "в лучшем случае несколько месяцев".
  • Министерство обороны Украины считает, что Украина может претендовать на 4 эскадрильи истребителей F-16 или 48 самолетов.
  • Обучение наших пилотов может занять меньше времени, чем ожидается. Как отметил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, украинские военные ранее уже демонстрировали, что могут быстро учиться на западных системах.

Автор: Назар Притула