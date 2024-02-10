Это делает Венгрию менее безопасной, - евродепутат объяснила, как влияют государственные СМИ Орбана
Венгерский евродепутат Каталин Чех рассказала, что российская пропаганда проникла в венгерскую общественную полемику. Это делает Европейский Союз слабее, а Венгрию менее безопасной.
Соучредитель венгерской оппозиционной партии "Моментум" 0Каталин Чех рассказала в интервью 24 Каналу, что ей обидно наблюдать за тем, насколько сильно российская пропаганда проникла в венгерскую общественную полемику.
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Как издания Орбана влияют на Венгрию
Каталин Чех рассказала, что в венгерских СМИ очень трудно найти беспристрастную информацию о том, почему для Будапешта на самом деле важно помогать Украине. Ведь государственные СМИ Орбана фактически стали рупором Russia Today или Sputnik.
Это делает ЕС слабее, это делает Венгрию менее безопасной, а также помогает агрессору Владимиру Путину выступать против храбрых украинцев, которые защищают свою родину,
– объяснила евродепутат.
Она также отметила, что даже при условии дезинформации большинство венгров сопереживают Украине.
"Если я просто вспомню, как тепло мы принимали беженцев, которые приехали во время войны. Это было для нас главным человеческим долгом. Также, я думаю, что, если бы люди больше слышали о том, насколько наша собственная безопасность зависит от безопасности Украины, я уверена, что они выступили бы против такой политики правительства", – заверила Каталин Чех.
Последние заявления Орбана: кратко
- Венгерский премьер-министр заявил, что только Дональд Трамп якобы может остановить развязанную Россией войну (хотя Трамп был президентом США, когда Россия напала на Украину и не остановил войну).
- Журналисты сообщили, что Виктор Орбан заявлял весной 2023 года во время дебатов за закрытыми дверями, что якобы Будапешт не сможет помешать вступлению Украины в ЕС.
- Кстати, во время голосования за начало переговоров о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС Виктор Орбан вышел из зала. Кроме того, ЕС сумел согласовать 50 миллиардов евро помощи для Украины, несмотря на позицию венгерского премьера.