Венгерский евродепутат Каталин Чех рассказала, что российская пропаганда проникла в венгерскую общественную полемику. Это делает Европейский Союз слабее, а Венгрию менее безопасной.

Соучредитель венгерской оппозиционной партии "Моментум" 0Каталин Чех рассказала в интервью 24 Каналу, что ей обидно наблюдать за тем, насколько сильно российская пропаганда проникла в венгерскую общественную полемику.

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Как издания Орбана влияют на Венгрию

Каталин Чех рассказала, что в венгерских СМИ очень трудно найти беспристрастную информацию о том, почему для Будапешта на самом деле важно помогать Украине. Ведь государственные СМИ Орбана фактически стали рупором Russia Today или Sputnik.

Это делает ЕС слабее, это делает Венгрию менее безопасной, а также помогает агрессору Владимиру Путину выступать против храбрых украинцев, которые защищают свою родину,

– объяснила евродепутат.

Она также отметила, что даже при условии дезинформации большинство венгров сопереживают Украине.

"Если я просто вспомню, как тепло мы принимали беженцев, которые приехали во время войны. Это было для нас главным человеческим долгом. Также, я думаю, что, если бы люди больше слышали о том, насколько наша собственная безопасность зависит от безопасности Украины, я уверена, что они выступили бы против такой политики правительства", – заверила Каталин Чех.

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