Мобилизация в Украине: в Минобороны объяснили, как готовят бойцов ВСУ

В Украине идет третья волна мобилизации. Люди тренируются на объектах ВСУ и на полигонах стран-членов НАТО.

В Министерстве обороны Украины пояснили, что мобилизованные проходят подготовку и учатся, прежде чем попадают в зону боевых действий.

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"В Вооруженных Силах Украины, в условиях действия военного положения, тренировка призванных по мобилизации осуществляется по программе базовой общевойсковой подготовки, с последующим обучением по определенной военно-учетной специальности", – сказали в минобороны.

Военная подготовка

Для представителей офицерского состава, мобилизованных на особый период, предусмотрели подготовку на курсах переподготовки и повышения квалификации высших военных учебных заведений. Она продлится до трех месяцев.

Кроме того, на подготовку отправляют контрактников и военнослужащих из воинских частей во время восстановления боеспособности. Относительно личного состава, не имевшего воинской службы, они получают базовую общевойсковую подготовку.

Как готовятся военные

В Минобороны объяснили, как проводят подготовку по общей мобилизации:

офицерский состав тренируется в пяти высших военных учебных заведениях;

для рядовых и сержантов предусмотрено 10 учебных центров ВСУ по нескольким направлениям.

Что касается подготовки военных, то она имеет следующие этапы:

военнослужащие попадают в учебные центры. Там проходит базовая общевойсковая подготовка на срок до 30 дней;

впоследствии личный состав имеет профессиональную подготовку до 30 дней;

чтобы военнослужащие овладели новыми видами ВВТ, формы и способы ведения боевых действий проводят повышение квалификации. Это длится до 15 дней.

"Помимо этого, по результатам изучения материалов боевого опыта, изменений в обстановке на войне, с целью реагирования на нужды ВСУ, сроки и содержание обучения программ корректируются", – рассказали в Минобороны.

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