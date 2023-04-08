"А зачем языком мололи": пропаганда получила новые методички реакций на контрнаступление ВСУ
За год войны нарратив российских пропагандистов ощутимо изменился. От бравад и "Киева за 3 дня" они переходят к разговорам о тревоге и неопределенности в ожидании контрнаступления Украины.
Перспектива весеннего контрнаступления Украины уже ощутимо ударила по уверенности российской пропаганды. Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист из США Андрей Пионтковский.
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Оппозиционер вспомнил слова ярого российского пропагандиста Владимира Соловьева, что контрнаступление Украины будет частичным и не повлияет на исход войны.
Вы понимаете, что уже роздана методика, установка готовиться к поражению во время весеннего контрнаступления,
– заметил спикер.
Он также вспомнил слова Лукашенко во время обращения к своему народу о том, что война бессодержательна, а солдаты с обеих сторон не понимают, за что они воюют и за что они должны умирать.
Украинские солдаты понимают, за что они стоят, но подобное признание от части пропагандистской машины Кремля – это уже определенная подготовка "глубинного народа" к капитуляции.
Российская уверенность исчезает
Публицист отметил, что в России есть люди, которые более трезво смотрят на вещи, например Михаил Ходаренок.
Следует посмотреть с какими выражениями лиц пропагандисты на российских каналах слушают Ходаренка и подобные сообщения,
– добавил собеседник.
Он вспомнил, что в феврале 2022 года, за несколько дней до полномасштабного наступления, россияне орали, что на них готовится нападение и они прибегнут к вынужденному отпору. Тогда Владимир Путин грозился западным государствам, мол, если России кто посмеет мешать, то они принесут такие разрушения и катастрофы, которые те не видели в своей истории.
Сейчас россияне резко замолчали.
Ну давай, ты угрожал, ты жаловался, иди отбивай наступление. Что же вы там молчите, обсуждая планы украинского контрнаступления? Идите, наступайте сами, приносите невиданные в истории катастрофы западным странам. Нет? Так зачем же ты молол языком тогда?
– прокомментировал Пионтковский.
Это свидетельствует о положении, в котором оказалась вся пропаганда России во главе с самим фюрером. Контрнаступление Украины еще не началось, но психологически оно уже разрушило систему обороны российской армии, резюмировал оппозиционер.
- Иногда Соловьев набирается смелости и ведет традиционные разговоры о начале ядерной войны, чтобы не ожидать украинского контрнаступления. Он боится, что "Запад поставил своей целью уничтожить Россию".
- На российских телеканалах жалуются, что украинская разведка причастна к многочисленным случаям ликвидации чиновников и коллаборантов на оккупированных территориях. Более того, они даже оценили работу главы ГУР Кирилла Буданова.
- Соловьев в реакции на ликвидацию коллаборантов грозился отомстить Украине. Он даже решил угрожать Владимиру Зеленскому, ГУР, СБУ и Михаилу Подоляку.