Как изменилась тактика России после назначения Суровикина: объяснение Минобороны

Тактика русской армии несколько изменилась за последний месяц. Россияне все чаще используют террористические тактики против гражданского населения.

Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что это связано с назначением нового командующего "спецоперацией" России Сергеем Суровикиным.

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Резников высказался об изменениях в русской армии

Резников отметил, что Суровикин пользуется "доктриной террористов" и устраивает массированные обстрелы объектов критической инфраструктуры и мирных жителей.

По словам главы Минобороны, с приходом Суровикина российская армия стала более дисциплинированной. А также сама тактика оккупантов претерпела изменения.

Он использует террористические тактики против гражданского населения и объектов инфраструктуры с использованием крылатых ракет, реактивных снарядов и беспилотников, специальных иранских беспилотников,

– подчеркнул Резников.

Также Резников добавил, что оккупанты теперь не выпускают по Украине одну-две ракеты, как раньше. Сейчас россияне запускают "по 40 ракет в день и ждут".

Что известно о генерале Суровикине

8 октября Кремль назначил главкомом войны против Украины генерала Сергея Суровикина.

В сети 56-летнего генерала часто называют "потрошителем Сирии", "каннибалом" или "генералом Армагеддон". В войне в Сирии он возглавлял российские вооруженные силы в 2017 году, а затем и в 2019-м.

По данным британских разведчиков, Суровикин ранее командовал Воздушно-космическими силами России, а недавно – Южной группировкой войск в операциях в Украине.

Какая ситуация в Херсонской области: главное

Однако предназначение Суровикина не очень помогло россиянам на поле боя. 9 ноября в России заявили, что якобы уходят из Херсона. В Офисе Президента сразу подчеркнули, что никакого отвода войск не фиксируют. В то же время, президент Владимир Зеленский призвал украинцев сдержанно реагировать на эту новость.

Уже 10 ноября Вооруженные Силы Украины начали увольнять новые населенные пункты в Херсонской области. Главнокомандующий Валерий Залужный сообщил , что в целом с октября наши военные продвинулись на 36,5 километра на Херсонском направлении.

За минувшие сутки наши защитники уволили 12 населенных пунктов Херсонской области. Эти населенные пункты уже полностью подконтрольны украинской стороне.

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