Как военнообязанным сменить место жительства: детали процедуры

Во время действия военного положения в Украине сменить место жительства довольно непросто. Для этого обязательно нужно разрешение руководителя ТЦК и СП.

Когда военнообязанный меняет адрес своего проживания, это должно быть документально подтверждено. Доктор юридических наук Роман Мудрый назвал основные этапы получения разрешения от ТЦК при смене места жительства.

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Обязательно надо иметь разрешение ТЦК

По словам юриста, при изменении адреса проживания военнообязанный должен иметь документальное подтверждение этого факта.

Затем нужно составить рапорт на имя руководителя ТЦК и СП с просьбой разрешить смену места жительства и подать его вместе с приложенными документами,

– говорит Роман Мудрый.

Кроме того, необходимо собрать следующие документы:

паспорт,

военный билет,

справку о присвоении идентификационного номера,

документ, подтверждающий новое место жительства, или документы, подтверждающие причину изменения места жительства.

Затем руководитель ТЦК и СП должен рассмотреть рапорт в течение 7 дней. В случае положительного решения он предоставит разрешение на смену места регистрации. После получения разрешения, надо сняться с воинского учета в ТЦК и СП по предыдущему месту жительства и в течение 7 дней стать на воинский учет в ТЦК и СП по новому. Для этого надо иметь те же документы, которые подавали для получения разрешения.

Ответственность за нарушение правил воинского учета

За нарушение правил учета, в том числе и изменения места жительства без разрешения ТЦК, предусмотрена административная ответственность. По словам юриста, это влечет за собой штраф от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Повторное в течение года совершение нарушения, а также совершение такого нарушения в особый период влекут за собой наложение штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан.

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