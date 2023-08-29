СМИ выяснили, как боевик "Русича" оказался в Финляндии

В Финляндии был арестован один из лидеров российской неонацистской военной группировки ДШРГ "Русича" Яна Петровского. СМИ узнали, как он смог уехать в Финляндию.

Террорист Ян Петровский смог въехать в Финляндию благодаря новому имени. По данным газеты Helsingin Sanomat, Петровский получил документы по имени Воислав Торден, поскольку под своим настоящим именем он ранее был включен в списки санкций западных стран.

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Оккупанты вывез в Финляндию жену и детей

СМИ сообщают, что Петровский въехал в Финляндию 19 июля на автомобиле из-за МАПП Ваалимаа. Вместе с ним была его жена и трое детей.

Адвокат террориста Наталья Мальгина сообщила, что Петровский хотел, чтобы его дети получили скандинавское образование. Известно, что его женщина завоевала место в одном из финских университетов прикладных наук.

Кто такой Ян Петровский Один из лидеров неонацистской группы "Русич". Оккупанта подозревают в совершении террористических преступлений в период с июня 2014 по август 2015 года в Луганской и Донецкой областях. В частности в сети много видеоматериалов, как Петровский пытает украинских военных. Один из лидеров неонацистской группы "Русич". Оккупанта подозревают в совершении террористических преступлений в период с июня 2014 по август 2015 года в Луганской и Донецкой областях. В частности



Боевой отряд "Русич" участвовал в войне на Донбассе в 2014-2015 годах, а в 2022 году его привлекли к боевым действиям в Украине. Боевой отряд "Русич" участвовал в войне на Донбассе в 2014-2015 годах, а в 2022 году его привлекли к боевым действиям в Украине.

Что известно о задержании Петровского