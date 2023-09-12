Постоянное финансовое давление уничтожит Россию: когда там холодильник победит телевизор
Россию могут уничтожить экономические удары. Однако для этого они должны быть очень серьезными.
Об этом 24 Каналу рассказал политолог Алексей Кошель, отметив, что сейчас их нужно просчитывать и понимать, в какой период времени они будут действовать.
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"Экономические удары Россию могут уничтожить, если они будут руководствоваться логикой холодильника", – сказал Кошель.
Политолог добавил, что на Западе есть определенная паника относительно того, что логика действий в отношении России была "не совсем верна". Так глава немецкого МИД Анналена Бербок заявила, что "санкции не сработали". Впрочем, Кошель убежден, что санкции действуют. Однако, вдолгую.
Результативность будет значительно позже,
– подчеркнул политолог.
Как экономически можно уничтожить Россию: смотрите видео
По его мнению, следует всем коллективно работать, чтобы санкции имели значительно большие удары. Речь идет о сотрудничестве с Индией и Латинской Америкой.
"Нужно делать другие шаги, потому что это сложная машина, ее нужно просчитывать. Как это ни парадоксально, холодильник всегда побеждает", – отметил Алексей Кошель.
Так во время распада Советского Союза были прежде всего экономические удары – гиперинфляция и фактически "уничтожение" цен на нефть. Тогда это остановило большую "империю-бензоколонку". Эта логика, добавил политолог, руководствуется достаточно многими людьми.
Санкции против России: главное
- Европейский союз запретил россиянам ввозить смартфоны, ноутбуки, драгоценности и автомобили. В "черный список" также попала косметика, чемоданы и изделия из кожи и меха.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видит сейчас слишком долго санкционную паузу со стороны партнеров. А также слишком активные попытки страны-агрессора обойти санкции. Глава государства подчеркнул, что санкционное наступление мира должно восстановиться.
- Несколько российских олигархов надеялись, что могут добиться того, чтобы с них сняли санкции. Они подали иск в суд ЕС с просьбой снять с них ограничения. Все, мол, потому, что в ограничениях якобы "нет нужды" и они "неправомерны". Впрочем, суд Евросоюза отказался отменять санкции.