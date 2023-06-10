И дешевле, и полезнее: советы эксперта по энергетике, как экономить электроэнергию

С 1 июня в Украине поднимутся тарифы на электроэнергию для населения. В то же время, ситуация в энергетической системе после российских обстрелов остается непростой.

Есть несколько простых советов, которые помогут сэкономить семейный бюджет и помочь государству в непростое время. О них 24 Каналу рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

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Пользуйтесь электроприборами ночью

По его словам, лучшее, что могут сделать простые граждане – использовать электроэнергию ночью. В первую очередь это вопрос собственной выгоды, ведь в Украине действуют двухзонные счетчики электроэнергии и ночные тарифы. С 23 до 7 часов стоимость света составляет 0,5 тарифа.

"Это самое полезное, что можно придумать, чтобы помочь украинской энергосистеме. Потребление в ночной период имеет наименьшую нагрузку и энергетики наоборот нуждаются, чтобы потребление ночью выросло", – сообщил Харченко.

Александр Харченко о самом эффективном методе экономии средств на электроэнергии: смотреть видео

Экономное использование электроэнергии и работа бытовой техники ночью позволит довольно ощутимо сэкономить семейный бюджет. По словам эксперта в сфере энергетики, в это время можно включать стиральную машинку, планировать работу посудомоечной машинки или нагреть воду в бойлере.

Как разумно пользоваться электроприборами / Картинка 24 канала



Сколько потребляют электроприборы / Инфографика 24 канала

В Украине вырастут тарифы: что известно