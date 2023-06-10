Є кілька простих порад, які допоможуть заощадити сімейний бюджет та допомогти державі у непростий час. Про них 24 Каналу розповів директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

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Користуйтесь електроприладами уночі

За його словами, найкраще, що можуть зробити прості громадяни – це використовувати електроенергію уночі. Найперше, це питання власної вигоди, адже в Україні діють двозонні лічильники електроенергії та нічні тарифи. З 23-ї до 7-ї години вартість світла становить 0,5 тарифу.

"Це найкорисніше, що можна придумати, щоб допомогти українській енергосистемі. Споживання у нічний період має найменше навантаження й енергетики навпаки потребують, щоб споживання вночі зросло", – повідомив Харченко.

Олександр Харченко про найефективніший метод для економії коштів на електроенергії: дивитись відео

Ощадливе використання електроенергії та робота побутової техніки уночі дозволить доволі відчутно зекономити сімейний бюджет. За словами експерта у сфері енергетики, у цей час можна вмикати пральну машинку, планувати роботу посудомийної машинки чи нагрівати воду у бойлері.

Як розумно користуватись електроприладами / Картинка 24 каналу



Скільки споживають електроприлади / Інфографіка 24 каналу

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