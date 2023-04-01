В YASNO назвали 3 составляющие, благодаря которым энергосистема выдержала обстрелы России

Благодаря слаженной работе наших энергетиков украинская энергосистема смогла пережить массированные атаки российских террористов. Впрочем, полное ее восстановление может занять несколько лет.

Об этом 24 Канала рассказал генеральный директор YASNO Сергей Коваленко. Некоторые повреждения в украинской энергетической системе не подлежат восстановлению, так что процесс полной реконструкции энергосистемы Украины может длиться долго.

Смотрите также Только собственный газ и более высокие тарифы: что ждет Украину после тяжелого отопительного сезона

Как энергосистема Украины выстояла

После массированных обстрелов России в конце осени – зимой украинская энергосистема испытала немалые разрушения. Несмотря на отсутствие постоянных блекаутов по всем городам Украины, энергосистема еще не восстановилась.

Все понимали, что рано или поздно наш безумный сосед начнет "войну с трансформаторами". Персонально я считал, что это начнется не в октябре, а в декабре, ближе к Новому году. Это была бы классика терроризма, на мой взгляд,

– рассказал Сергей Коваленко.

Энергетики, впрочем, готовились к такому развитию событий. Есть несколько важных нюансов работы, о которых поведал гендиректор YASNO.

Реакции на потенциальный обстрел – это подготовительные работы при воздушной тревоге. Тогда могут использоваться превентивные отключения света. Этот этап важен, потому что если система хорошо подготовлена к обстрелам, то после них, если нет физических повреждений, система лучше и быстрее восстанавливается.

– это подготовительные работы при воздушной тревоге. Тогда могут использоваться превентивные отключения света. Этот этап важен, потому что если система хорошо подготовлена к обстрелам, то после них, если нет физических повреждений, система лучше и быстрее восстанавливается. Если в городах через два часа появляется свет, когда был поврежден какой-либо инфраструктурный объект, то это не значит, что его через два часа восстановили. В этом случае за указанное время энергетики из разных сетей перестраивают поврежденные линии.

Параллельно с предыдущим пунктом происходит восстановление, ремонт или замена на поврежденных объектах.

По словам Коваленко, эти три направления работы энергетиков позволили системе выдержать.

Гендиректор YASNO о работе энергосистемы во время массированных обстрелов: смотрите видео

Как быстро можно восстановить повреждения

Говоря о починке энергосистемы после массированных обстрелов россиян, Коваленко обращает внимание на генерационные объекты. Один из таких сейчас находится в оккупации, Украина не имеет к нему доступа. Поэтому он подчеркнул, что рассчитывать можно только на то, что работает в системе Украины.

Первое задание для каждого из нас (энергетиков – 24 Канал) возобновить работу каждого блока каждой ТЭЦ на территории Украины,

– подчеркнул Сергей Коваленко.

Насколько хорошо это удастся сделать, будет видно в конце лета. Он добавил, что в зависимости от повреждений, починка некоторых объектов может занимать от нескольких недель до нескольких лет.

Кроме того, важным для восстановления сети. Речь идет не только о проводах, но и об инфраструктурных объектах, которые гендиректор YASNO обобщенно называет трансформаторами.

"Необходимо всем участникам рынка восстановить сети и иметь определенный запас (электроэнергии – 24 Канал) к началу осени", – подчеркнул Коваленко.

Для этого уже есть план, указал руководитель YASNO. По объективным причинам к началу осени все на 100% могут не восстановить, но уже сейчас над этим работают специалисты.

Отопительный сезон в Украине: главное