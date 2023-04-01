Про це 24 Каналу розповів генеральний директор YASNO Сергій Коваленко. Деякі пошкодження в українській енергетичній системі не підлягають відновленню, тому процес повної реконструкції енергосистеми України може тривати довго.

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Як енергосистема України вистояла

Після масованих обстрілів Росії наприкінці осені – взимку українська енергосистема зазнала чималих руйнувань. Попри відсутність постійних блекаутів по усіх містах України, енергосистема досі не відновилась.

Всі розуміли, що рано чи пізно наш божевільний сусід розпочне "війну з трансформаторами". Персонально я вважав, що це почнеться не в жовтні, а в грудні, ближче до Нового року. Це була б класика тероризму, на мій погляд,

– розповів Сергій Коваленко.

Енергетики, втім, готувалися й до такого розвитку подій. Є декілька важливих нюансів роботи, про які розповів гендиректор YASNO.

Реакції на потенційний обстріл – це підготовчі роботи під час повітряної тривоги. Тоді можуть застосовувати превентивні відключення світла. Цей етап важливий, тому що якщо система добре підготовлена до обстрілів, то після них, якщо немає фізичних пошкоджень, система краще та швидше відновлюється.

– це підготовчі роботи під час повітряної тривоги. Тоді можуть застосовувати превентивні відключення світла. Цей етап важливий, тому що якщо система добре підготовлена до обстрілів, то після них, якщо немає фізичних пошкоджень, система краще та швидше відновлюється. Якщо у містах через дві години з'являється світло, коли було пошкоджено якийсь інфраструктурний об'єкт, то це не означає, що його за дві години відновили. У цьому випадку за вказаний час енергетики з різних мереж перелаштовують пошкоджені лінії.

Паралельно із попереднім пунктом відбувається відновлення, ремонт або заміна на пошкоджених об'єктах.

За словами Коваленка, ці три напрямки роботи енергетиків дозволили системі витримати.

Гендиректор YASNO про роботу енергосистеми під час масованих обстрілів: дивіться відео

Як швидко можна відновити пошкодження

Говорячи про полагодження енергосистеми після масованих обстрілів росіян, Коваленко звертає увагу на генераційні об'єкти. Один з таких зараз перебуває в окупації, Україна немає до нього доступу. Тому він наголосив, що розраховувати можна лише на те, що працює в системі України.

Перше завдання для кожного з нас (енергетиків – 24 Канал) відновити роботу кожного блоку кожної ТЕЦ на території України,

— наголосив Сергій Коваленко.

Наскільки добре це вдасться зробити, буде видно наприкінці літа. Він додав, що залежно від пошкоджень, полагодження деяких об'єктів може займати від кількох тижнів до кількох років.

Крім того, важливим для відновлення є мережі. Мовиться не лише про дроти, але насамперед про інфраструктурні об'єкти, які гендиректор YASNO узагальнено називає трансформаторами.

"Необхідно усім учасникам ринку відновити мережі та мати певний запас (електроенергії – 24 Канал) на початок осені", – підкреслив Коваленко.

Для цього уже є план, зазначив керівник YASNO. З об'єктивних причин, до початку осені все на 100% можуть не відновити, але уже зараз над цим працюють спеціалісти.

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