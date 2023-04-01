Об этом 24 Канала рассказал генеральный директор YASNO Сергей Коваленко. Некоторые повреждения в украинской энергетической системе не подлежат восстановлению, так что процесс полной реконструкции энергосистемы Украины может длиться долго.

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Как энергосистема Украины выстояла

После массированных обстрелов России в конце осени – зимой украинская энергосистема испытала немалые разрушения. Несмотря на отсутствие постоянных блекаутов по всем городам Украины, энергосистема еще не восстановилась.

Все понимали, что рано или поздно наш безумный сосед начнет "войну с трансформаторами". Персонально я считал, что это начнется не в октябре, а в декабре, ближе к Новому году. Это была бы классика терроризма, на мой взгляд,

– рассказал Сергей Коваленко.

Энергетики, впрочем, готовились к такому развитию событий. Есть несколько важных нюансов работы, о которых поведал гендиректор YASNO.

Реакции на потенциальный обстрел – это подготовительные работы при воздушной тревоге. Тогда могут использоваться превентивные отключения света. Этот этап важен, потому что если система хорошо подготовлена к обстрелам, то после них, если нет физических повреждений, система лучше и быстрее восстанавливается.

– это подготовительные работы при воздушной тревоге. Тогда могут использоваться превентивные отключения света. Этот этап важен, потому что если система хорошо подготовлена к обстрелам, то после них, если нет физических повреждений, система лучше и быстрее восстанавливается. Если в городах через два часа появляется свет, когда был поврежден какой-либо инфраструктурный объект, то это не значит, что его через два часа восстановили. В этом случае за указанное время энергетики из разных сетей перестраивают поврежденные линии.

Параллельно с предыдущим пунктом происходит восстановление, ремонт или замена на поврежденных объектах.

По словам Коваленко, эти три направления работы энергетиков позволили системе выдержать.

Гендиректор YASNO о работе энергосистемы во время массированных обстрелов: смотрите видео

Как быстро можно восстановить повреждения

Говоря о починке энергосистемы после массированных обстрелов россиян, Коваленко обращает внимание на генерационные объекты. Один из таких сейчас находится в оккупации, Украина не имеет к нему доступа. Поэтому он подчеркнул, что рассчитывать можно только на то, что работает в системе Украины.

Первое задание для каждого из нас (энергетиков – 24 Канал) возобновить работу каждого блока каждой ТЭЦ на территории Украины,

– подчеркнул Сергей Коваленко.

Насколько хорошо это удастся сделать, будет видно в конце лета. Он добавил, что в зависимости от повреждений, починка некоторых объектов может занимать от нескольких недель до нескольких лет.

Кроме того, важным для восстановления сети. Речь идет не только о проводах, но и об инфраструктурных объектах, которые гендиректор YASNO обобщенно называет трансформаторами.

"Необходимо всем участникам рынка восстановить сети и иметь определенный запас (электроэнергии – 24 Канал) к началу осени", – подчеркнул Коваленко.

Для этого уже есть план, указал руководитель YASNO. По объективным причинам к началу осени все на 100% могут не восстановить, но уже сейчас над этим работают специалисты.

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