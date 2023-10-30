Городской голова Львова Андрей Садовый рассказал 24 Каналу, каким образом власть распоряжается средствами для военных. По его словам, есть две опции.
Вашему вниманию Средства внебюджетные, – Садовый расставил точки над "і" относительно замены брусчатки во Львове
Первая опция – закупка военного оборудования, проходя все тендерные процедуры и очень часто имея дело с бизнесом.
Мне приятно, что сегодня мы покупаем много продукции украинского производства – дроны, антидроновые системы, разное медицинское оборудование,
– отметил Садовый.
Вторая опция – это прямое перечисление средств для воинских частей. Таким способом уже пересчитано 400 миллионов гривен. Кроме того, в бюджете города на этот год будет ориентировочно два миллиарда гривен на разные помощи и поддержку Вооруженных сил.
Садовый рассказал, как городские власти распоряжаются бюджетом: смотрите видео 24 Канала
"Это наша жесткая принципиальная позиция. Мы ее неоднократно высказывали, потому что сегодня других приоритетов нет", – подчеркнул Садовый.
Как Львов готовится к зиме
Садовый отметил, что городские власти отвечают только за тепло, а энергетика – это ответственность государства.
Если говорить о тепле, то у всех наших коммунальных учреждений есть тройная система. То есть, есть стационарное тепло (соответствующие котлы), дизели, которые можно сразу подсоединить, а также альтернатива, если те выйдут из строя,
– объяснил городской голова.
Кроме того, сверх полторы тысячи жилых домов имеют в укрытиях печки с запасами дров.
Ситуация с подготовкой к зиме во Львове: последние новости
- В конце сентября городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что ситуация с подготовкой к российским ударам по энергообъектам лучше, чем в прошлом году. В то же время он призвал горожан готовиться к тяжелой зиме.
- Из-за значительного похолодания отопительный сезон во Львове стартовал 16 октября. Но Андрей Садовый попросил горожан продумать альтернативные варианты на случай исчезновения централизованного отопления из-за российских обстрелов.
- К слову, от 20 октября во Львове отключили централизованное отопление. Но это произошло не из-за атак страны-агрессора, а вследствие значительного потепления.