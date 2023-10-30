Міський голова Львова Андрій Садовий розповів 24 Каналу, у який спосіб влада розпоряджається коштами для військових. За його словами, існують дві опції.

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Перша опція – закупівля військового обладнання, проходячи всі тендерні процедури і дуже часто маючи справу з бізнесом.

Мені приємно, що сьогодні ми купуємо багато продукції українського виробництва – дрони, антидронові системи, різне медичне обладнання,

– зазначив Садовий.

Друга опція – це безпосереднє перерахування коштів для військових частин. У такий спосіб уже переказано 400 мільйонів гривень. Загалом у бюджеті міста на цей рік буде орієнтовно два мільярди гривень на різні допомоги та підтримку Збройних сил.

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"Це наша тверда принципова позиція. Ми її неодноразово висловлювали, тому що сьогодні інших пріоритетів немає", – наголосив Садовий.

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Садовий зазначив, що міська влада відповідає лише за тепло, а енергетика – це відповідальність держави.

Якщо говорити про тепло, то всі наші комунальні установи мають потрійну систему. Тобто, є стаціонарне тепло (відповідні котли), дизелі, які можна одразу під'єднати, а також альтернатива, якщо ті вийдуть з ладу,

– пояснив міський голова.

Крім того, понад півтори тисячі житлових будинків мають в укриттях пічки із запасами дров.

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