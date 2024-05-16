На случай длительных отключений света: где в Киеве работают Пункты несокрушимости
Источник:КГВА
Из-за значительного дефицита в энергосистеме в Украине начали действовать графики отключения света. На случай длительного отсутствия электроэнергии на территории страны действуют Пункты несокрушимости, в которых всегда есть свет, интернет, вода и другие вещи первой необходимости.
В то же время надо помнить, что электроэнергию в любом случае следует использовать экономно. В пиковые часы стоит максимально ограничить использование электроприборов, чтобы в системе снова не возникало существенного дефицита.
К теме В Киеве почасово будут выключать свет: где искать графики
Где в Киеве работают пункты несокрушимости
Укрэнерго ввело аварийные отключения света во всех областях Украины, а также начали действовать графики отключения электроэнергии. Впрочем, во время длительных отключений украинцы могут воспользоваться Пунктами несокрушимости, которые действуют во всех городах.
В Киеве также уже сформированы графики отключений, кое-где свет будут выключать на 4 часа. В столице открыто около 1000 Пунктов несокрушимости, поэтому жители Киева всегда могут получить там интернет и зарядить свои гаджеты.
Информацию о расположении Пунктов несокрушимости можно узнать в приложении Дія, в районных администрациях, органах местного самоуправления и на сайте. Так, в приложении Дія есть интерактивная карта, где можно найти ближайший Пункт несокрушимости, узнать адрес, график и условия работы, а также проложить к нему маршрут. Сервис работает даже без доступа в сеть Интернет – для этого нужно заблаговременно загрузить карту выбранного региона в Дії.
Найти ближайший Пункт несокрушимости также можно с помощью чат-ботов:
- чат-бот в телеграмме,
- чат-бот в вайбере.
Отключение света: последние новости
- С начала года враг прицельно начал наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Сейчас мощностей украинских электростанций недостаточно, поэтому Укрэнерго вынужденно вводит аварийные отключения и графики ограничения потребителей.
- В течение суток 16 мая по всей территории страны будут действовать графики отключения потребителей. Если дефицита электроэнергии не будет, то впоследствии их могут отменить.
- Сейчас речь о блэкауте в Украине не идет. Так, генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко заявил, что сейчас полное массовое отключение света невозможно. Впрочем, теоретически такой сценарий может быть.