Заскочить в последний поезд: как обновить военно-учетные данные 16 июля

Еще сегодня, в течение 16 июля, военнообязанные имеют возможность обновить свои учетные данные. Это можно сделать тремя способами.

Сейчас уже более 4 миллионов украинок и украинцев уточнили свои учетные данные. Те, кто по каким-то причинам не успел еще этого сделать, имеют еще один день.

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Где можно обновить данные

Чтобы избежать штрафа военнообязанные должны в течение 16 июля:

обратиться в ближайший ТЦК;

обратиться в ближайший ЦПАУ;

загрузить приложение Резерв+;

Напомним, что действующим военнослужащим эту процедуру проходить не нужно.

Граждане, которые не обновят свои военно-учетные данные до 16 июля, могут быть привлечены к административной ответственности со штрафами от 17 000 до 25 000 гривен.

Отметим, что штрафы что штрафы не будут выписываться автоматически. Законодательством предусмотрено, что наложение штрафов происходит в течение 3 месяцев с момента выявления правонарушения до одного года с момента его совершения.

Штраф должен быть уплачен нарушителем не позднее чем через 15 дней со дня вручения ему постановления о наложении штрафа, кроме отдельных исключений, а в случае обжалования такого постановления – не позднее чем через 15 дней со дня уведомления об оставлении жалобы без удовлетворения.

Если военнообязанный отказывается платить средства, или он их не имеет, тогда применяются аресты имущества.