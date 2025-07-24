Как оформить отсрочку от мобилизации, если на войне пропал без вести близкий родственник

В Украине продолжается война и соответственно мобилизационные процессы. Одним из последствий боевых действий является исчезновение без вести людей. В этом случае родственники такого лица могут иметь право на отсрочку.

Детали получения отсрочки в случае исчезновения без вести близкого родственника объяснили в юридической компании INSEININ, передает 24 Канал. Также по мнению Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, повышение финансовой мотивации для мужчин способствовало бы решению проблемы мобилизации в Украине.

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Кто подпадает под категорию "близкий родственник"?

Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации в соответствии со статьей 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и с другими нормативно-правовыми актами, может предоставляться, в частности, "в случае смерти или исчезновения без вести близкого родственника при осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности и территориальной целостности Украины".

Исчезновение без вести близкого родственника, особенно в условиях войны, дает право его близким родственникам получить отсрочку от мобилизации с последующим выездом за границу.

Под категорию "близкий родственник" в соответствии с Семейным кодексом Украины и другими нормативными актами подпадают:

родители (отец и мать);

жена или муж;

дети (включая усыновленных);

родные братья и сестры.

Что касается пропавших без вести, то обычно речь идет о родственниках, участвовавших в боевых действиях как военнослужащие или добровольцы, а также о гражданских лицах, которые привлекались к воинскому долгу и исчезли в зоне боевых действий.

Какие шаги нужно предпринять?

Родственникам без вести пропавшего человека, нужно сделать следующие шаги, чтобы признать его таковым. Ведь исчезновение без вести является особым правовым статусом, который регулируется законодательством Украины:

подать заявление в Национальную полицию Украины , где указать все известные обстоятельства, которые могут помочь установить местонахождение человека;

, где указать все известные обстоятельства, которые могут помочь установить местонахождение человека; получить выписку из Единого реестра лиц , пропавших без вести при особых обстоятельствах, который является официальным подтверждением статуса пропавшего без вести лица;

, пропавших без вести при особых обстоятельствах, который является официальным подтверждением статуса пропавшего без вести лица; обратиться в суд (при необходимости), если статус пропавшего без вести требует дополнительного юридического подтверждения.

Этот статус имеет значение для оформления отсрочки, поскольку он подтверждает, что исчезновение лица связано с войной, а семья нуждается в поддержке в связи с этой ситуацией,

– отметили в юридической компании.

Сейчас в соответствии с действующим законодательством Украины есть норма, что признает исчезновение близкого родственника без вести как основание для отсрочки от мобилизации с правом на пересечение границы при получении обязательной процедуры сбора и подачи документов в ТЦК и СП по месту учета.

В случае, если близкий родственник пропал без вести на войне, это может стать основанием для отсрочки от мобилизации. Тогда, как считают юристы, нужно действовать по такому плану:

собрать доказательства исчезновения без вести (выписка из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, хранить все документы, подтверждающие ваше участие в поисках, обратиться при необходимости в суд для установления юридического факта исчезновения);

(выписка из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, хранить все документы, подтверждающие ваше участие в поисках, обратиться при необходимости в суд для установления юридического факта исчезновения); подготовить заявление в ТЦК и СП с просьбой предоставить отсрочку от мобилизации, подробно указав семейные обстоятельства, связанные с исчезновением родственника, и добавить все имеющиеся документы;

с просьбой предоставить отсрочку от мобилизации, подробно указав семейные обстоятельства, связанные с исчезновением родственника, и добавить все имеющиеся документы; добавить документы, подтверждающие родственные связи (свидетельство о браке, свидетельство о рождении и т.д., подтверждающие, что пропавшее лицо является вашим близким родственником).

(свидетельство о браке, свидетельство о рождении и т.д., подтверждающие, что пропавшее лицо является вашим близким родственником). обжаловать отказ (при необходимости), если ТЦК и СП откажет в предоставлении отсрочки. Тогда можно обжаловать это решение в административном порядке или через суд.

Напомним, что в Украине с 7 августа 2025 планируется продление еще на 90 дней всеобщей мобилизации и военного положения. Однако некоторые категории людей мобилизационного возраста имеют право на отсрочку. Больше читайте в материале 24 Канала.