Деталі отримання відстрочки у разі зникнення безвісти близького родича пояснили у юридичні компанії INSEININ, передає 24 Канал. Також на думку Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, підвищення фінансової мотивації для чоловіків сприяло б розв'язанню проблеми мобілізації в Україні.

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Хто підпадає під категорію "близький родич"?

Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації відповідно до статті 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та іншими нормативно-правовими актами, може надаватися, зокрема, "у випадку смерті чи зникнення безвісти близького родича при здійсненні заходів з забезпечення безпеки та територіальної цілісності України".

Зникнення безвісти близького родича, особливо в умовах війни, надає право її близьким родичам отримати відстрочку від мобілізації з подальшим виїздом за кордон.

Під категорію "близький родич", відповідно до Сімейного кодексу України та інших нормативних актів, підпадають:

батьки (батько та мати);

дружина або чоловік;

діти (включно з усиновленими);

рідні брати та сестри.

Щодо зниклих безвісти, то зазвичай йдеться про родичів, що брали участь у бойових діях як військовослужбовці або добровольці, а також про цивільних осіб, які залучались до військового обовʼязку та зникли в зоні бойових дій.

Які кроки потрібно зробити?

Родичам безвісти зниклої людини, потрібно зробити наступні кроки, щоб визнати її такою. Адже зникнення безвісти є особливим правовим статусом, який регулюється законодавством України:

подати заяву до Національної поліції України, де вказати всі відомі обставини, які можуть допомогти встановити місцеперебування людини;

отримати витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, який є офіційним підтвердженням статусу зниклої безвісти особи;

звернутися до суду (за потреби), якщо статус зниклого безвісти потребує додаткового юридичного підтвердження.

Цей статус має значення для оформлення відстрочки, оскільки він підтверджує, що зникнення особи пов’язане з війною, а сім’я потребує підтримки у зв’язку з цією ситуацією,

– наголосили у юридичній компанії.

Наразі відповідно до чинного законодавства України є норма, що визнає зникнення близького родича безвісти як підставу для відстрочки від мобілізації з правом на перетин кордону при одержані обовʼязкової процедури збору та подання документів до ТЦК та СП за місцем обліку.

У разі, якщо близький родич зник безвісти на війні, це може стати підставою для відстрочки від мобілізації. Тоді, як вважають юристи, потрібно діяти за таким планом:

зібрати докази зникнення безвісти (витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, зберігати всі документи, які підтверджують вашу участь у пошуках, звернутися за потреби до суду для встановлення юридичного факту зникнення);

підготувати заяву до ТЦК та СП з проханням надати відстрочку від мобілізації, детально вказавши сімейні обставини, пов’язані зі зникненням родича, та додати всі наявні документи;

додати документи, що підтверджують родинні зв’язки (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження тощо, які підтверджують, що зникла особа є вашим близьким родичем).

оскаржити відмову (за потреби), якщо ТЦК та СП відмовить у наданні відстрочки. Тоді можна оскаржити це рішення в адміністративному порядку або через суд.

Нагадаємо, що в Україні з 7 серпня 2025 року планується продовження ще на 90 днів загальної мобілізації та воєнного стану. Проте деякі категорії людей мобілізаційного віку мають право на відстрочку. Більше читайте у матеріалі 24 Каналу.