Важным компонентом блока управления ракетой являются высотомеры. Существует довольно много компаний, которые причастны к их изготовлению.

И выход из строя даже одной из них может стать критическим для России для производства не только Х-101, но и других крылатых ракет в целом, о чем говорится в материале 24 Канала.

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Как можно оставить Россию без важных ракет

Есть немало предприятий, которые участвуют в изготовлении высотомеров для российских крылатых ракет.



Полный список предприятий, которые участвуют в изготовлении высотомеров для крылатых ракет врага / Фото 24 Канала

Общая схема производственного цикла высотомеров для крылатых ракет различного типа выглядит следующим образом: УПКБ "Деталь" направляет на закупщика "ТРВ" запросы по количеству необходимых товаров, после чего королевская фирма покупает нужное у разных поставщиков и отправляет заказчику.

Высотомеры (или альтиметры) – это штучный товар, который является важным компонентом блока управления ракетой. Благодаря этому пилотажному прибору, крылатая ракета может ориентироваться в пространстве, обходить рельефы местности, понимать, когда надо подняться вверх или опуститься вниз для обхода препятствий или средств ПВО. Без такой сложной с технологической стороны компоненты все крылатые ракеты просто нельзя было бы использовать для обстрелов.

В этом процессе есть немало сложных моментов, которые могут привести к полноценному срыву поставок комплектующих на заводы и, как следствие, оставить страну-агрессора Россию без критически важных для нее ракет.

Например, это может быть прилет украинских беспилотников или ракет, который буквально выключил АО "НПО "Стрела" из всех цепей поставок минимум на целый месяц.

Или же появление проблем с расчетами между "ТРВ-инжениринг" и казахстанскими поставщиками танталовой продукции (из которой изготавливают конденсаторы), из-за чего россиянам пришлось экстренно искать компоненты китайского производства.

Понятно, что ни прилеты, ни отказ поставщиков не способны на все 100% сорвать процессы производства высотомеров. В то же время каждое усложнение схемы, поиск посредников или предприятий, которые готовы принимать прямое или косвенное участие в сборке ракет, сильно усложняют россиянам путь к их цели – убийства украинцев.

При этом именно электронная компонента в боеприпасах этого типа является наиболее чувствительным местом у россиян, поскольку заменить определенные микросхемы, конденсаторы или матрицы просто невозможно, а замена поставщиков иногда может длиться месяцами.

Более того, общая ситуация с комплектованием к высотомерам в России сложная. В целом она настолько плохая, что им часто приходится изготавливать боеприпасы из запчастей, которые не прошли проверку на пригодность.

"Потому что государственные оборонные заказы не могут быть сорваны, ведь Путину нужны обстрелы здесь и сейчас. Производители предпочитают во что бы то ни стало вовремя выполнить условия контрактов, а будет ли ракета работать штатно или упадет на головы кому-то в Белгороде – это уже нюансы", – говорится в материале.