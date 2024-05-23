Непросто, но возможно: как попасть в ряды ССО и как поможет их первый рекрутинговый центр

Силы специальных операций – особый род войск, значительная часть деятельности которого является тайной для общественности. Но это и не удивительно, ведь подразделения ССО считают элитными войсками и одними из самых новых в Украине, которые полностью работают по стандартам НАТО.

И если когда-то у гражданских возникали вопросы: "А как же попасть в ССО?", ответ уже есть. Силы специальных операций открыты для желающих, о чем и свидетельствует открытие первого рекрутингового центра в Киеве, которое состоялось 18 мая. Отдельные подразделения уже имеют собственные центры в разных городах Украины, однако теперь еще и существует большой общий центр в столице, где каждый желающий может попробовать свои силы на желаемой должности в желанной бригаде.

В чем преимущества нового рекрутингового центра, как он будет функционировать и что следует знать тем, кто желает попробовать присоединиться к рядам ССО, – читайте в материале 24 Канала.

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Кто воплотил проект центра рекрутинга ССО

Презентовали новый рекрутинговый центр инициаторы его создания – бойцы ССО. Виктор Шевченко в гражданской жизни был юристом, а в течение 2015 – 2016 годов защищал нашу страну в АТО. С 2018 года стал резервистом ССО и за день до полномасштабного вторжения был призван в их ряды. Поэтому российское вторжение Виктор встретил фактически с оружием в руках.

Побратим Виктора, Олег Волошинович, до полномасштабного вторжения также был успешным юристом, но 25 февраля 2022 года присоединился к рядам ТрО и защищал Киев от российских захватчиков. Впоследствии присоединился к рядам ССО.



Виктор Шевченко и Олег Волошинович / Фото Владислава Кравцова, 24 Канал

Мужчины прошли разный путь в армию, но оба понимают, что многим на этом пути нужна поддержка и помощь. Именно это будет одной из задач рекрутингового центра. По словам инициаторов, для рекрутов в этом центре все только начинается и поддержку они должны получать не до момента попадания в бригаду, а до конца службы.

Какая мотивация подразделений ССО

Виктор Шевченко отмечает, что подразделения ССО отличаются от других родов войск, ведь они полностью работают по стандартам НАТО. А еще – в подразделениях хоть и не так много людей, как бы кто-то мог подумать, но они все работают слаженно.

Мы единая семья. Мы стая. Мы готовы жертвовать собой для здоровья и жизни собратьев. Наше выразительное отличие от всех других видов и родов войск – это то, что мы сильно бережем и очень ценим наших братьев и сестер, которые рядом,

– отмечает Шевченко.

В то же время он отмечает, что попасть в ССО – не просто, но все же возможно. И сейчас эти возможности больше, чем раньше, ведь двери рекрутингового центра открыты для всех желающих и заинтересованных.



Рекрутинговый центр ССО / Фото Владислава Кравцова, 24 Канал

Олег Волошинович отметил, что среди гражданских существует много страхов, связанных со службой в армии, в частности из-за рисков. Однако он отметил, что и не каждая работа гражданских людей намного безопаснее. В качестве примера он привел шахтеров, которые также рискуют, спускаясь под землю. Однако Вооруженные Силы, по его убеждению, являются возможностью реализовать себя.

Мне кажется, надо немного иначе смотреть на эту ситуацию, ведь это возможность реализовать себя в тот или иной способ. Человек, который является узким специалистом в своей области, может себя реализовать в Вооруженных Силах. Я, как адвокат с 17-летним опытом, имею сейчас возможность воплощать разного рода проекты. Собственно, от нас зависит и то, какие Вооруженные Силы мы создадим,

– отмечает Волошинович.

Чем будет заниматься рекрутинговый центр ССО

Одним из направлений работы рекрутингового центра станет постоянная поддержка бойцов ССО и их родных. Как объясняют инициаторы создания, все это происходит для того, чтобы ни бойцы, ни члены их семей не чувствовали, что они "брошены".

Кроме того, в планах деятельности центра предусмотрена поддержка бойцов ССО после ранений, чтобы травмированные также чувствовали свою значимость, помощь в получении статусов участников боевых действий, получении всех предусмотренных выплат. А также помощь родным пленных, пропавших без вести и погибших.

Я считаю, что сегодня то время, когда мы все можем повлиять и изменить эту ситуацию, похоронив наконец "маленькую украинскую армию", как пережиток прошлого. Потому что Россию может победить современная армия свободных людей. И, собственно, все наши усилия направлены на это,

– подчеркнул Волошинович.



Инициаторы создания центра планируют поддерживать бойцов и их семьи / Фото Владислава Кравцова, 24 Канал

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Какие требования к новобранцам

В ответ на вопрос о том, каковы требования к потенциальным бойцам, Олег Волошинович отметил, что как такового перечня не существует. И добавил, что до начала полномасштабного вторжения и у него самого не было боевого опыта и других особых военных навыков. Однако их мужчина получил в процессе учений и подготовки.

25 февраля 2022 года мы с другом присоединились к ТрО и получили автоматы, с которыми особо не понимали, что делать. И вот я оказался здесь. Собственно, имея определенный опыт и имея симбиоз гражданских и кадровых военных, мы понимаем те проблемы с освоением навыков, с которыми сталкиваются те или иные военные структуры,

– отмечает Волошинович.

Главными требованиями к будущим бойцам ССО называют осознанное желание приобщиться в выбранное подразделение или на выбранную должность в предложенное.



Лозунг ССО / Фото Владислава Кравцова, 24 Канал

Далее на каждого, кто изъявил желание присоединиться к тому или иному подразделению ССО, ждут профессиональные испытания и базовая подготовка.

В то же время бойцы отмечают, что сейчас еще работают над проблемой, связанной с ТЦК. Дело в том, что есть случаи, когда человек выбрал себе подразделение и идет мобилизоваться через ТЦК, а там решают, что другое подразделение больше нуждается в людях и направляют туда.

Мы в подавляющем большинстве случаев, если не во всех случаях, сможем обеспечить прохождение службы рекрута именно там, где он желает, и по специальности, которую он желает и к которой он подходит,

– отмечает Виктор Шевченко.

Путь рекрута: от звонка в колл-центр до службы в части

Как объясняют бойцы, путь рекрута в ССО начинается со звонка в колл-центр или личного приема на месте. Сотрудники центра опрашивают человека. Далее проводится сбор информации, чтобы, например, выяснить, может ли человек проходить военную службу.

Если гражданин или гражданка не меняют своего решения присоединиться к ССО, происходит более детальное рассмотрение кандидатуры. Далее – мобилизация через ТЦК, боевая подготовка, прибытие в часть и выполнение непосредственных обязанностей.

Однако Виктор Шевченко и Олег Волошинович отмечают, что в случае, если рекрут выбрал себе боевую специальность, но по прибытии в зону боевых действий осознает, что не может справиться с этим, то должность может быть изменена. И наоборот.

Перед каждым заданием командир группы проверяет психологическую готовность каждого бойца. Без проблем такой человек (который не хочет выполнять боевые задачи – 24 Канал) переводится на небоевую должность и продолжает службу там, где он может это делать. Так же часто случается, что люди не видят себя с оружием в руках, выбирают себе небоевые должности, но впоследствии, глядя на других ребят и понимая, что и как они делают, вливаются в коллектив и становятся замечательными военными,

– отмечает Шевченко.

Отдельно Олег Волошиновский отметил, что в Силах специальных операций каждому найдется место. В качестве примера он привел Виктора Шевченко, который получил ранение и теперь продолжает работу в ССО над рекрутингом новобранцев.

Желающих присоединиться к рядам ССО ждут в рекрутинговом центре в Киеве по адресу: Оболонская набережная, 7, корпус 1 (с понедельника по воскресенье с 09:00 до 18:00).Или можно обратиться по номеру: 0 800 357 174.