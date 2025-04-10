Один удар – пять версий․ Как пропагандист поймал себя на лжи о Кривом Роге
- Пропагандистский канал "Alex Parker Returns" создал несколько фейковых версий об ударе России по Кривому Рогу, пытаясь переложить ответственность за трагедию на Украину.
- Российское минобороны признало удар, что противоречило фейковым версиям, которые пытались оправдать атаку.
- Пропагандист пытался подкрепить свои заявления фальшивыми доказательствами, что оказалось манипуляцией и фальсификацией.
Эта колонка – это медиакара пропагандиста и попытка не просто разоблачить очередную дезинформацию, а показать пошагово, как рождается, трансформируется и самоуничтожается российский фейк на примере телеграм-канала "Alex Parker Returns".
4 апреля 2025 года Кривой Рог подвергся одним из самых трагических ударов за все время полномасштабной войны. Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил, что российская ракета "Искандер-М" с кассетной боевой частью, попала в жилой район вблизи детской площадки. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.
Важно Что сделать, чтобы вы наконец пришли в армию?
Погибли 20 человек, среди них – 9 детей. Казалось бы, даже самые циничные рупоры Кремля не смогут оправдать удар по детям. Но они нашли способ соврать – и не один.
1. Запоздалая реакция и "подготовка почвы"
18:49 – удар по Кривому Рогу.
20:19 – "Паркер" впервые вспоминает событие: "В Кривом Роге какая-то неразбериха".
Первое сообщение после обстрела Кривого Рога / Скриншот с телеграм-канала Alex Parker Returns
Ожидания между событием и реакцией составили 1,5 часа – это вечность в мире телеграм-пропаганды. Обычно каналы этого уровня реагируют молниеносно. Здесь же – длинная пауза. Вероятно, ждали методичку. Потому что видео с места удара – шокирующее. Погибшие дети, разрушения – это не та картинка, которую легко вписать в "победный" нарратив.
Это момент когда пропаганда России, понимая что натворила, выжидала, давая себе время на разработку фейковых тезисов, чтобы выбелиться. И они не заставили нас долго ждать, потому что 20:26 – произошло рождение фейка.
2. 20:26 – Рождение фейка
"Самообстрел кассетными ATACMS. Результат за окном".
Ложь о циничном ударе России / Скриншот с телеграм-канала Alex Parker Returns
Это первая версия, которую выдвигает "Паркер".
Важно: на тот момент еще никто, даже минобороны России, не заявлял о типе боеприпаса. Но автор уже точно "знает" – это "кассетная ATACMS". Откуда ему это известно?
Это классика дезинформации: эмоциональное обвинение + перекладывание ответственности. Сюжет о "самообстреле" – самый распространенный российский фрейм.
3. 21:29 – Эволюция фейка: теперь это заговор Зеленского
"Кривой Рог – провокация в чистом виде, устроенная украинцами, как попытка сорвать переговоры... Зеленский назвал добрых русских людей убийцами".
Следующая ложь пропагандиста / Скриншот с телеграм-канала Alex Parker Returns
Меньше чем за час фейк превращается в заговор. Автор "изобретает" новую логику: удар нужен, чтобы сорвать переговоры, и виноват лично президент Украины.
Это типичный прием пропаганды: переводить трагедию в геополитическую плоскость, чтобы обесценить саму трагедию. И главное – атаковать легитимность власти, подорвать веру партнеров в Украину.
4. 22:27 – минобороны России спутало все карты
"В 18:48 был нанесен высокоточный удар ракетой в фугасном снаряжении по месту проведения совещания командиров ВСУ и западных инструкторов".
Фейк от минобороны России / Скриншот
Официальная версия полностью разрушает предыдущие фейки "Паркера".
- "Самообстрел" – отменен полностью. Минобороны России само признает, что это они нанесли удар.
- "Украинская провокация, чтобы сорвать переговоры" – тоже отменено. Россия признала, что целью был ресторан.
- "Украинская ПВО" – не упоминается. Противоречит официальной версии минобороны России, которая признала удар результативным.
5. 22:46 – Противоречия в реальном времени
"Пазл сложился. Похоже, по гражданским отработало какое-то слабенькое ПВО, которое и выдали за кассетный удар".
Новый нелепый фейк / Скриншот из телеграм-канала Alex Parker Returns
На этом этапе фейк начинает пожирать сам себя. Потому что:
- именно "Паркер" первым заявил о кассетном ударе;
- теперь он же говорит, что это фейк;
- и обвиняет ПВО, вопреки заявлению МО России, которая признала – удар по кафе был результативным.
Пропаганда теряет контроль над собственным сценарием.
6. 23:55 – Финал: подбрасывание фейкового видео из другого ресторана
"А вот и сам ресторан, по которому прилетел фугас".
Еще один фейк пропагандиста / Скриншот с телеграм-канала Alex Parker Returns
"Паркер" выкладывает видео из ресторана "Святошин". Проблема в том, что:
- это видео с другой локации – ресторан в 5 километрах от RoseMarine;
- снято еще 14 марта, что подтверждается геолокацией и датой публикации в @crypto_pepper_ в инстаграме.
Это уже не просто манипуляция, а фальсификация – подмена доказательств, чтобы доказать предыдущую ложь.
Что же в итоге?
Разбор кейса телеграм-канала "Паркера" демонстрирует нам типичную схему.
Эмоциональная провокация → Перекладывание вины → Геополитическое оправдание → Самоопровержение → Фальшивые доказательства.
Это сценарий дезинформации, который повторяется во многих событиях. Но в этом случае он был особенно жалким: не только из-за собственных противоречий, но и из-за глубины трагедии, которую он пытался замазать.
Развенчание фейков – это не просто журналистика. Это – защита реальности.
Колонка является личным мнением автора, редакция 24 Канала может не разделять ее.