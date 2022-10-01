Мужчина в Харьковской области подорвался на мине: какая ситуация в области за минувшие сутки

В Харькове минувшие сутки прошли тихо, однако враг продолжает ежедневно сильно обстреливать область. Так, за сутки захватчики цинично атаковали Купянский, Харьковский, Изюмский и Чугуевский районы.

В результате ударов врага там произошли пожары. Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко.

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Есть раненые: как прошли сутки на Харьковщине

На севере Харьковщины в небольшом поселке Стрелечья загорелась пятиэтажка. Так, там выгорели квартиры на верхнем этаже здания. Кроме того, в вышеперечисленных районах также были пожары, в том числе на предприятии и хозяйственных постройках.

К сожалению, есть раненые: одна в Изюмском районе – 53-летняя женщина и в Харьковском районе – на растяжке подорвался 39-летний мужчина,

– сообщила корреспондентка.

Она отметила, что такие подрывы на Харьковщине происходят чуть ли не каждый день, поскольку есть очень большое засорение взрывоопасными боеприпасами. Это очень заметно в освободившемся еще в мае поселке Старый Салтов. Так, людей просят не ходить по траве и в частные дома. Ведь даже в асфальте встречаются глубоко вошедшие в дорожное покрытие боеприпасы.

Черненко рассказала, как прошли сутки на Харьковщине: смотрите видео

Как люди выживают на деоккупированных территориях

Российские оккупанты разрушили мост, расположенный на берегу Печенежского водохранилища. Так что местные на лодках переправляют все необходимое в деоккупированные населенные пункты. Ведь объезд занимает несколько часов, а на освобожденных территориях есть большие проблемы с горючим.

"На некоторых, даже деоккупированных, территориях сейчас большие проблемы с топливом – цена за бензин там может составлять от 75 до 100 гривен", – рассказала корреспондент.

Люди такими лодками доставляют газ, гуманитарку и даже больных,

– отметила Черненко.

Эта переправа сейчас – единственная быстрая "связь" с деоккупированными территориями. За мостом до сих пор проживают около 400 человек. Однако в целом с Харьковщины люди продолжают уезжать в более безопасные места. Так, после деоккупации из Купянска, Изюма, Волчанска и Шевченкова выехало около 11 тысяч человек.

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