Путин стал президентом случайно: что позволило обычному КГБшнику возглавить Кремль

На ютуб-канале Алексея Навального вышла третья серия документального сериала "Предатели", посвященного истории России 1990-х годов. Новый эпизод называется "Откуда взялся Путин и почему ему отдали Россию".

В ней глава ФБК Мария Певчих рассказывает, как окружение Бориса Ельцина искало ему преемника. Ведущий "Ходорковский LIVE" в эфире 24 Канала поделился, что позволило Владимиру Путину возглавить Кремль.

Интересно Курс на долгую войну и баланс между "башнями Кремля": для чего Путину Белоусов и что будет с Шойгу

Как Путин попал в КГБ

Борис Ельцин – лицо, которое олицетворяло целую линию поведения всего государства. В свое время он повел Россию по определенному маршруту, однако разрушил российскую экономику и не только. Все держалось в тайне. Россияне даже не подозревали, что "добрый" дедушка может беспокоиться о своем будущем и бояться попасть в тюрьму.

Для сохранения правления одного клана в России принято выбирать фигуру, которой в случае чего можно пожертвовать, и за спиной которой удастся продолжать решать свои вопросы.

Когда Ельцин захотел преемника, не было достойного кандидата, поэтому выбрал самого непутевого – Владимира Путина. Единственным достоинством которого было то, что он никто. Диктатор пообещал выполнять все прихоти, он был слугой.

Путин знал, что он никчемный, поэтому в университет не поступит. Был вариант – учиться на слесаря ПТУ. Тогда кто-то подсказал пойти в КГБ, заявиться как будущий сотрудник, и тогда ему сделают биографию,

– сказал Асланян.

В конце 1990-х Путин пришел в КГБ и сказал, что хочет быть чекистом. Ему выставили условие – получить высшее образование. Поэтому отправили в Ленинградский университет на юрфак, который является одним из самых престижных в России.

Тогдашние КГБшники видели, что диктатор со своими знаниями не сможет самостоятельно поступить. Конкурс был 10 человек на 1 место. Поэтому договорились и устроили его в университет.

Какое качество Путина больше всего ценили

Асланян сказал, что в начале своей диктаторской карьеры Путин умел общаться с людьми и не вызывал раздражения. Все, кто раньше с ним работал, не держал на него обиду. Когда глава Кремля их позвал, они решили помочь.

Путин этим воспользовался – всеми делами и действиями показывал, что он никто. В то же время "никто" – это "ничто", которое в случае необходимости можно передвинуть в любой удобный момент. Ставка делалась на то, чтобы президентом стал нейтральный и уязвимый человек.

Когда Путин занял должность главы России, тогда отовсюду звучал вопрос "Who is Mr. Putin?". Поскольку в мире принято, что президентом должна быть личность, чего не скажешь о диктаторе. Путин так и не дал ответ журналистам. Взяли его именно из-за того, что он никто.

Нужно было доказать свою несостоятельность. Только таким образом Путин мог гарантировать, что никого не тронет и будет слушать приказы. Довольно быстро выяснилось, что у маленьких негодяев живут большие кровожадные монстры. Первое время Путиным могли управлять, однако впоследствии тот начал удовлетворять собственные потребности,

– сказал Сергей Асланян.

"Путин никто, к тому же безопасное и беззубое. Только со временем стало понятно, что он опасен и с зубами. Вопрос биологический. Любое растение, которое поливать, имеет тенденцию увеличиваться в размерах и осваивать горшок на подоконнике. Теперь Путин уже личность, стратег, политик, богатый и серьезный рабовладелец на планете Земля", – добавил ведущий "Ходорковский LIVE".

Новости России: что известно