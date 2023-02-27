Пуля в висок Путина: как россияне воспримут потерю Крыма и Донбасса
Военные и политические эксперты говорят, что потеря Крыма Россией станет предпосылкой для свержения путинского режима. Из-за своих пропагандистских каналов бункерный диктатор может придумать любой бред, чтобы остаться у власти.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал журналист, телеведущий Дмитрий Гордон. Он отметил, что российское общество может в очередной раз поверить Владимиру Путину и принять любой результат СВО.
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В свое время Путин официально объявил о присоединении к России четырех новых субъектов: Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской областей. Однако вскоре украинская армия освободила Херсон.
Что должно российское общество спросить Путина: "Послушай, царь, ты ведь сказал, что Херсон уже наш и в конституции России это записано, а там украинская армия, что происходит?". Логичный вопрос, но его никто не задает,
– добавил Гордон.
Что может придумать Путин
Гордон убежден, что для кремлевского диктатора потеря Луганска и Донецка станет пулей в висок. Тогда россияне могут прийти в себя, ведь Путин "специальную военную операцию" начинал, чтобы освободить Донбасс, зато Россия потеряла то, что имела в СВО.
С другой стороны, журналист считает, что и в таком случае Путин может попытаться навязать россиянам все, что угодно, поскольку это у него получилось с Херсоном.
Если Россия потеряет Крым, Путин может придумать фантастические тезисы, предположил Гордон. К примеру, о том, что Запад уже собирался бросать на Россию ядерную бомбу, если та не уйдет из Крыма, поэтому Путин решил отдать Крым, но спасти страну.
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Что ждет Россию после войны
- Российский оппозиционер Игорь Яковенко убежден, что залогом окончания путинского режима станет полный разгром окупантов на поле боя. В России революции не будет, вместо нее может быть так называемая смута. Если уцелевшие военные вернутся с фронта с оружием в руках, они станут бандформированием и внутри России будут делить власть и территорию.
- Президент Франции заявил, что Россию не нужно разгромить. На Западе опасаются и размышляют о том, как интегрировать россиян в цивилизованный мир после войны. Важное значение имеет то, кто в России после войны будет контролировать оружие, в том числе ядерное.
- Новоизбранный президент Чехии Петр Павел отметил, что после победы Украины ситуация в России долгое время будет нестабильной. Он также не верит в то, что руководство страны-агрессора когда-нибудь наладит нормальные отношения с миром.