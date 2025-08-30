Важно хоть как-то цепляться за более-менее целостную картину. Об этом пишет Алексей Копытько, информирует 24 Канал.

Как развивается российское наступление?

Через день – осень. Военный цикл, который россияне запустили после 9 мая, длится уже 3,5 месяца. Еще несколько месяцев, и должно быть какое-то новое продолжение. Или остановка.

Если записать в столбик текущие результаты, и то, что анонсировали как планы весной, видно, что российские войска продвигаются, но сильно буксуют. При этом Россия перестает справляться с важными задачами военно-политического характера.

Этих задач две:

заблокировать поток оружия Украине;

не допустить ужесточения санкций.

Санкции, по-прежнему, оставляют желать лучшего, хотя градус риторики повысился. А вот с оружием уже де-факто провал: принята схема покупки американского оружия за европейские деньги, плюс стабилизируется объем закупок непосредственно в украинского ВПК.

Из этого следует, что рационального решения военными средствами без существенной эскалации (например, масштабного и прямого привлечения Китая) нет. Неизбежно устранение в политическую плоскость, в том числе через переговоры.

Как СОУ атакуют Россию и что это нам дает?

В качестве подспорья для переговорщиков Силы обороны Украины последовательно вводят свои "санкции" на российской территории.

Самый яркий сюжет – вокруг нефтепровода "Дружба". Умышленно такое не придумаешь: текущий вождь Венгрии атакует украинского венгра, который борется с российскими оккупантами. Лучшего доказательства, что Украина права, а в Будапеште временно засели девианты, представить сложно.

Даже в такой страшный день, как 28 августа, когда россияне в очередной раз обстреляли Киев, из России пришли хорошие новости об успешных ударах по НПЗ. Сил обороны Украины последовательно ликвидируют важные цели.

Это системная работа, которая состоит из целого ряда элементов. На днях СБУ обнародовала информацию: менее чем за неделю бойцы ЦСО "Альфа" дотянулись до 17 элементов российской системы ПВО/ПРО. Среди них – как средства поражения, так и средства обнаружения. Плюс РЭБ "Житель". Потеря каждого такого девайса – это очень больно. Потому что трудно/дорого/медленно заменить. Возникают бреши.

Поэтому неудивительно, что тот самый Афипский НПЗ снова горит. Хотя, казалось бы, чего проще? Интерес украинской армии к этому объекту известен, маршруты известны. Так в чем же дело?

Россия может производить и накапливать ракеты и дроны для массированных ударов с убийствами гражданских лиц, но свою критическую инфраструктуру защищает все хуже. Совпадение повышенного спроса на топливо с успешными ударами по НПЗ и логистике уже заметно осложнили ситуацию в южных регионах России. Плюс украинские дроны постепенно расширяют контроль над сухопутным коридором в Крыму.

Так какие выводы о нынешней ситуации?

Не должно складываться впечатление, что ситуация какая-то радужная. Совсем нет. Она – острая. И у нас, и у россиян есть динамика.

Россияне на примере Херсона уже показали, как можно организовать блокаду крупного приграничного города. Через несколько месяцев подобные риски могут возникнуть для Харькова, Сум и других городов. Нужна стратегия противодействия.

И здесь есть переменные, которые могут существенно повлиять на ситуацию. Скажем, упомянутые американские средства ERAM.

При этом Россия несет потери, а различные потребители наживаются на уязвимой позиции Москвы. Российским вождям наверняка обидно.

Со следующей недели стремительно будет набирать ход политический сезон. Не только у нас. На фоне изнурительных боев, россияне мотивированы максимально задействовать политические средства.

Поэтому, оказавшись под прессом плохих новостей, находите силы оглядываться. Хорошие новости, вдохновляющие, тоже есть. Многие наши сограждане действительно находятся в ужасной ситуации. Но есть масса тех, кто просто чрезмерно накручен и сам себя поедает. Ищите помощь, оказывайте помощь. А там будет видно.