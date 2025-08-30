Важливо хоч якось чіплятися за більш-менш цілісну картину. Про це пише Олексій Копитько, інформує 24 Канал.

Як розвивається російський наступ?

Через день – осінь. Військовий цикл, який росіяни запустили після 9 травня, триває вже 3,5 місяці. Ще кілька місяців, і має бути якесь нове продовження. Або зупинка.

Якщо записати в стовпчик поточні результати, і те, що анонсували як плани навесні, видно, що російські війська просуваються, але сильно буксують. При цьому Росія перестає справлятися з важливими завданнями військово-політичного характеру.

Цих завдань два:

заблокувати потік зброї Україні;

не допустити посилення санкцій.

Санкції, як і раніше, залишають бажати кращого, хоча градус риторики підвищився. А ось зі зброєю вже де-факто провал: прийнята схема купівлі американської зброї за європейські гроші, плюс стабілізується обсяг закупівель безпосередньо в українського ВПК.

З цього випливає, що раціонального рішення військовими засобами без істотної ескалації (наприклад, масштабного та прямого залучення Китаю) немає. Неминуче усунення в політичну площину, зокрема через переговори.

Як СОУ атакують Росію і що це нам дає?

Як підмогу для переговорників Сили оборони України послідовно вводять свої "санкції" на російській території.

Найяскравіший сюжет – навколо нафтопроводу "Дружба". Навмисне таке не вигадаєш: поточний вождь Угорщини атакує українського угорця, який бореться з російськими окупантами. Кращого доказу, що Україна має рацію, а в Будапешті тимчасово засіли девіанти, уявити складно.

Навіть у такий страшний день, як 28 серпня, коли росіяни вчергове обстріляли Київ, з Росії прийшли добрі новини про успішні удари по НПЗ. Сил оборони України послідовно ліквідовують важливі цілі.

Це системна робота, яка складається з цілого ряду елементів. Днями СБУ оприлюднила інформацію: менш ніж за тиждень бійці ЦСО "Альфа" дотяглися до 17 елементів російської системи ППО/ПРО. Серед них – як засоби ураження, так і засоби виявлення. Плюс РЕБ "Мешканець". Втрата кожного такого девайса – це дуже боляче. Тому що важко/дорого/повільно замінити. Виникають проломи.

Тому не дивно, що той самий Афіпський НПЗ знову горить. Хоча, здавалося б, чого простіше? Інтерес української армії до цього об'єкта відомий, маршрути відомі. То в чому ж справа?

Росія може виробляти та накопичувати ракети і дрони для масованих ударів із вбивствами цивільних осіб, але свою критичну інфраструктуру захищає все гірше. Збіг підвищеного попиту на паливо з успішними ударами по НПЗ та логістиці вже помітно ускладнили ситуацію у південних регіонах Росії. Плюс українські дрони поступово розширюють контроль над сухопутним коридором у Криму.

То які висновки про теперішню ситуацію?

Не повинно складатися враження, що ситуація якась райдужна. Зовсім ні. Вона – гостра. І в нас, і в росіян є динаміка.

Росіяни на прикладі Херсона вже показали, як можна організувати блокаду великого прикордонного міста. Через кілька місяців подібні ризики можуть виникнути для Харкова, Сум та інших міст. Потрібна стратегія протидії.

І тут є змінні, які можуть суттєво вплинути на ситуацію. Скажімо, згадані американські засоби ERAM.

При цьому Росія зазнає втрат, а різні споживачі наживаються на вразливій позиції Москви. Російським вождям, напевно, образливо.

З наступного тижня стрімко набиратиме хід політичний сезон. Не лише у нас. На тлі виснажливих боїв, росіяни мотивовані максимально задіяти політичні засоби.

Тож, опинившись під пресом поганих новин, знаходьте сили озиратися. Хороші новини, що надихають, теж є. Багато наших співгромадян справді перебувають у жахливій ситуації. Але є маса тих, хто просто надмірно накручений і сам себе поїдає. Шукайте допомогу, надавайте допомогу. А там буде видно.