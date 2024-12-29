Для чего российским спецслужбам "русские либералы" на ставке? Яркий пример – Венедиктов из "Эха Москвы".

Как Россия использует своих "либералов"

"Эха" давно нет, а Венедиктов вполне себе есть. Будучи "иноагентом", он живо перемещается между Россией и Европой, рассказывая разное. Об этом заявил Петр Олещук, информирует 24 Канал.

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В основном он "критикует" так называемую "СВО" и позволяет себе говорить такое, о чем на Московщине как будто нельзя и мечтать. Там бабушек сажают за лайки в соцсетях, а здесь некий "либеральный журналист".

Но бывают случаи, когда за эту свободу ему приходится платить. Это моменты, когда российские спецслужбы вынуждены мобилизовать все имеющиеся информационные ресурсы ради "антикризиса". Как, например, в случае сбития азербайджанского самолета.

С интересом прослушал версию Венедиктова, поскольку она раскрывает полностью логику работы российских спецслужб по этой теме.

Итак, отвергать факт сбития, как и факт того, что перед сбитием самолет ослепили средствами РЭБ – бессмысленно. Но для россиян сейчас на первом плане другая цель. Им надо доказать, что после подбития они не заставляли пилотов лететь через Каспийское море в надежде, что самолет не долетит, забрав все доказательства на дно.

Поэтому Венедиктов упорно рассказывал о тумане, горах, о том, что командир самолета "сам принял решение лететь в Казахстан" и тому подобное.

Демилитаризацией империи занимается только Украина

Зачем это – понятно. Просто подбить самолет – это одно. Это можно списать на случай. Однако факт попытки похоронить доказательства вместе с людьми в море – это несколько иное и от этого отмыться труднее. А здесь на кону отношения со стратегическим партнером, с которым уже договорено о схеме продажи российского газа под видом азербайджанского.

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Поэтому бункерный дед лично звонит Ильхаму Алиеву и просит прощения. Он предлагает через информационные каналы сторговаться на теме о "случайности". Это совсем не от силы, а от слабости.

К сожалению, этой слабостью сейчас в мире пользоваться некому. Хотя империю, застрявшую в войне, можно рвать на куски. Империя сама это ежедневно демонстрирует.

Пока демилитаризация империи – это исключительно дело Украины. Как свидетельствует недавняя публикация Bloomberg, экспорт российского топлива за границу обвалился из-за атак украинских дронов по НПЗ. То, что должны были сделать западные санкции, сделали украинские санкции, наложенные совместными усилиями ССО, СБУ, ГУР.

Теперь империя понемногу будет закрывать свое воздушное пространство, потому что дроны будут залетать все дальше. Все чаще будет возникать потребность закрывать аэропорты.

Одна из основ "нормализации войны" и превращения ее в "отдаленный колониальный конфликт" ломается. Все это сугубо украинскими усилиями. Без действенной помощи партнеров, которые только занимаются торговлей с людоедским российским режимом.