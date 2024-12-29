Як Росія використовує своїх "лібералів"

"Еха" давно немає, а Венедиктов цілком собі є. Будучи "іноагентом", він жваво переміщається між Росією та Європою, розказуючи різне. Про це заявив Петро Олещук, інформує 24 Канал.

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Здебільшого він "критикує" так звану "СВО" і дозволяє собі говорити таке, про що на Московщині наче не можна і мріяти. Там бабусь саджають за лайки у соцмережах, а тут такий собі "ліберальний журналіст".

Але бувають випадки, коли за цю свободу йому доводиться платити. Це моменти, коли російські спецслужби змушені мобілізувати усі наявні інформаційні ресурси заради "антикризу". Як, наприклад, у випадку збиття азербайджанського літака.

З цікавістю прослухав версію Венедиктова, оскільки вона розкриває повністю логіку роботи російських спецслужб по цій темі.

Отже, відкидати факт збиття, як і факт того, що перед збиттям літак засліпили засобами РЕБ – безглуздо. Але для росіян зараз на першому плані інша ціль. Їм треба довести, що після підбиття вони не примушували пілотів летіти через Каспійське море у сподіванні, що літак не долетить, забравши усі докази на дно.

Тому Венедиктов затято розказував про туман, гори, про те, що командир літака "сам ухвалив рішення летіти у Казахстан" тощо.

Демілітаризацією імперії займається лише Україна

Навіщо це – зрозуміло. Просто підбити літак – це одне. Це можна списати на випадок. Однак факт спроби поховати докази разом з людьми у море – це дещо інше і від цього відмитися важче. А тут на кону відносини зі стратегічним партнером, з яким уже домовлено про схему продажу російського газу під виглядом азербайджанського.

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Тому бункерний дід особисто телефонує Ільхаму Алієву і просить вибачення. Він пропонує через інформаційні канали сторгуватися на темі про "випадковість". Це геть не від сили, а від слабкості.

На жаль, цією слабкістю зараз у світі користуватися нікому. Хоча імперію, що застрягла у війні, можна рвати на шматки. Імперія сама це щоденно демонструє.

Поки що демілітаризація імперії – це виключно справа України. Як свідчить нещодавня публікація Bloomberg, експорт російського пального за кордон обвалився через атаки українських дронів по НПЗ. Те, що мали зробити західні санкції, зробили українські санкції, накладені спільними зусиллями ССО, СБУ, ГУР.

Тепер імперія потроху буде закривати свій повітряний простір, бо дрони будуть залітати все далі. Все частіше буде виникати потреба закривати аеропорти.

Одна з основ "нормалізації війни" та перетворення її на "віддалений колоніальний конфлікт" ламається. Усе це суто українськими зусиллями. Без дієвої допомоги партнерів, які лише займаються торгівлею з людожерським російським режимом.