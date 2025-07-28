"Шахеды" становятся опаснее: как Россия их модернизирует – объяснил авиаэксперт

Россия модернизирует дроны. Было несколько этапов усовершенствования иранских беспилотников: сначала меняли фюзеляж, добавляли антенны, устанавливали собственные блоки управления и SIM-карты. Впоследствии начали монтировать китайские двигатели – дроны стали более мощными и способными подниматься на большую высоту.

Эксперт по авиации Константин Криволап в эфире 24 Канала рассказал, что условно есть несколько этапов модернизации. Первый уровень – "модернизация тела" дрона. То есть, когда "Шахед" летает по заданным точкам – координатам и высотам. Он "не видит" и "не слышит", что происходит вокруг. У него нет каналов связи или возможности передавать данные.

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"Шахеды" начали оснащать датчиками

Он пояснил, что в рамках этого этапа происходили следующие изменения: замена иранских двигателей на китайские – сначала двухцилиндровые, впоследствии – четырехцилиндровые. Так, они стали мощнее, но все равно "Шахеды" обычно летят со скоростью 130 – 150 км/ч, редко – до 180, потому что это существенно уменьшает их дальность.

Также меняли боевые части, увеличивали количество антенн – они отвечают за связь со спутником. С конца прошлого года начали появляться сообщения о новом уровне.

"Шахеды" начали оснащать датчиками – это уже факт. Были даже сообщения, что они реагировали на мощный свет прожекторов мобильных огневых групп. Потом начали обнаруживать "Шахеды", которые летают на высотах 500 – 600 метров как разведчики. И у них уже есть камеры. Более того – есть каналы, через которые они передают это изображение,

– сказал Константин Криволап.

Он добавил, что передача могла осуществляться или через спутниковую связь, или через мобильный интернет. Возникли "Шахэды" с модулями мобильной связи. Были даже сообщения об использовании модулей Starlink. Это может свидетельствовать о попытках России осуществлять разведку в реальном времени и корректировать цели.

Криволап объяснил, что если это действительно так, можно предположить появление модификаций, которые способны менять маршрут даже во время полета, например, еще над территорией России. Но пока это не подтверждено. Однако логика развития техники подсказывает, что рано или поздно это произойдет.

Как уничтожать эти дроны?

Он добавил, что усложнилось сбивание дронов по нескольким причинам. Во-первых, количество "Шахедов" возросло. Во-вторых, они начали летать на очень низких высотах, где их трудно обнаружить из-за особенностей радиогоризонта. Украина не имеет сплошного радиолокационного покрытия, поэтому "Шахеды" могут исчезать с радаров на малых высотах и появляться в неожиданных местах.

Они начали летать на больших высотах – более 4000 метров. И на этих высотах их действительно трудно достать: как зенитно-пушечными средствами, так и дронами-перехватчиками, потому что те тратят большое количество энергии только на то, чтобы подняться на такую высоту,

– сказал Константин Криволап.

Он добавил, что кроме того, "Шахеды" начали атаковать "стаями" – по несколько дронов с короткими временными интервалами летят на одну и ту же локацию. Это позволяет "прощупывать" украинскую противовоздушную оборону и поражать цели, которые дроны "выбирают" в результате тактики.

Криволап пояснил, что во время последней ночной атаки дроны летали над Киевом на высоте 2500 – 2600 метров. Обычные пулеметы мобильных групп на такой высоте уже неэффективны. Gepard, SkyNex – еще справляются, но таких систем недостаточно, чтобы гарантировать защиту всего города. Преимущественно они работают для прикрытия объектов.

Скорость "Шахедов" осталась в пределах 130 – 150 км/ч – не сверхвысокая. Их могут эффективно сбивать:

дроны-перехватчики , если их выводить на те же высоты, на которых летят "Шахеды" – в частности с помощью "дронов-носителей";

, если их выводить на те же высоты, на которых летят "Шахеды" – в частности с помощью "дронов-носителей"; легкомоторная авиация – ее развитие только начинается, но в будущем она может перехватывать "Шахеды" еще до подлета к городу.

Он подытожил, что сегодня "Шахеды" долетают до городов, и именно там их сбивают. Это касается не только Киева, но и других населенных пунктов. Если будет создана система авиационного перехвата вне городов, дроны смогут уничтожать еще на подступах. И тогда их прорыв в город станет исключением, а не правилом.