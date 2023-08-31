Россия вдвое увеличила производство ракет: кто ей помогает получать западные технологии

Горячая фаза полномасштабного вторжения длится уже более 500 дней. Между тем, Россия не только не уменьшила, но и, наоборот, увеличила производство ракет, активно используя западные компоненты. Почему так происходит, читайте в материале.

Корреспондентка 24 Канала в Брюсселе узнавала, как и почему Россия может обходить санкции, кто этому способствует и реально ли запретить экспорт товаров двойного назначения.

К теме Сколько денег Россия тратит на ракеты и кто ей помогает: интервью с Подоляком

Россия производит вдвое больше ракет, чем до полномасштабного вторжения

Уже больше года полномасштабной войны Россия не прекращает массированные ракетные атаки по мирным городам Украины. Более того, в 2023 году производство российских ракет увеличилось вдвое по сравнению с 2022 годом.

По словам главы Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергея Кузана, в прошлом году Россия могла производить 512 ракет в год, а сегодня эта цифра достигает 1 060.

Это цифры, свидетельствующие о недостаточно эффективных санкциях с одной стороны. С другой стороны, это цифры, свидетельствующие о том, что Россия будет забирать ресурсы из других сфер жизни своего народа и все будет вкладывать в армию, оружие, во все то, чем можно воевать против Украины и Запада,

– сказал Сергей Кузан во время лекции в Мюнхене.

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, Россия все еще обладает способностью производить дальнобойные ракеты , хотя производство усложняется действующими санкциямиОднако, по данным украинской разведки,. За месяц страна-агрессор производит около сотни высокоточных дальнобойных ракет.

Однако, чтобы производить дальнобойные ракеты, а тем более увеличить производство вдвое, России необходимо где-то брать западные компоненты. Как отмечает глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, в России нет ни одного оружия, которое не нуждалось бы в западных компонентах. Несмотря на санкции, враг может получить компоненты при теневом обходе наложенных санкций.

"Украинская сторона только в сбитых ракетах обнаружила более 1 057 компонентов микроэлектроники западного производства, а именно передовых западных фирм", – сообщил Сергей Кузан.

По словам эксперта, США, Швейцария и Германия – это топ-3 стран, чьи компоненты были найдены в российском оружии. В то же время пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат утверждает, что те компоненты, которые сейчас имеет российское оружие – это контрабанда из дружественных к Москве стран.

Истребитель и ракета – это высокотехнологичные вещи, где нужна такая продукция, как полупроводники, чипы, процессоры. Это то, что Россия не может производить,

– напомнил спикер Воздушных сил.

Между тем, аналитик исследовательского центра Европейского совета по международным отношениям Юлиан Рингоф утверждает, что Россия остается сильно зависимой от компонентов, в частности микроэлектроники, для многих своих систем вооружений.

Особенно это касается самых современных систем вооружений и разведки, таких как крылатые ракеты "Искандер" и Х-101, или беспилотные летательные аппараты (БПЛА) "Орлан".

"Как отмечают коллеги из других исследовательских учреждений, западные микроэлектронные компоненты продолжают использоваться в российских системах в Украине, несмотря на действующие с 2014 года санкции, которые должны были бы в значительной степени предотвратить это. Очевидно, что санкции в отношении товаров двойного назначения, которые действуют с 2014 года, были не очень эффективны", – сказал Рингоф в комментарии 24 Каналу.

Работают ли санкции и как россияне научились их обходить?

После 24 февраля 2022 года, как США, так и ЕС уже ввели сотни ограничений, чтобы остановить российскую военную машину. Однако западные компоненты все еще фиксируются в смертоносном оружии России. С новым пакетом санкций россияне находят новый механизм его обхода. В настоящее время страна-агрессор использует подставные компании и третьи страны, чтобы получить запрещенные компоненты.



Какие страны нарастили экспорт в Россию / Инфографика Forbes, на основе данных UN Comtrade

"Россия адаптируется, а мы в свою очередь должны адаптироваться к тому, как Россия адаптируется. Мы должны вводить какие-то дополнения, то есть совершенствовать схемы и санкционирующие механизмы. Это такой процесс, он должен быть постоянным, нужно мониторить, что делает Россия, и усиливать ограничения", – отметила в комментарии 24 Каналу аналитик Центра европейской политики Светлана Таран.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан объясняет, что сейчас проблема заключается в неформальном отношении с соблюдением распространения товаров двойного назначения и, в частности, что касается сложной электроники. Он приводит примеры увеличения экспортных оборотов в 1 000% и 500% в Казахстане и Армении.

Мы понимаем, что если Армения закупает микроэлектронику сразу на 500% больше, нам трудно поверить, что Армения стала такой высокотехнологичной страной и стремительно развивается.

– подчеркнул Кузан.



Какие страны нарастили экспорт в Армению и Турцию / Инфографика Forbes, на основе данных UN Comtrade

Примером обхода санкций является поставки фирмами Nokia и Ericsson в новосозданные фирмы в Казахстане башен сотовой связи в количестве 20 тысяч.

"При этом формально эти компании вышли с российского рынка. Их официальная позиция, что они не сотрудничают с Россией или российскими компаниями", – отметил руководитель Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Глава Комитета по иностранным делам парламентской фракции СДПГ в Бундестаге Ульрих Лехте отметил, что Россия использует в своих танках технологии BOSH.

"Санкции были созданы таким образом, что из них исключили продукты сельского хозяйства, медицины, вещи, в которых нуждается гражданское население России. Конечно, существует неэффективность санкций", – сказал Лехте во время выступления в Мюнхене.

Аналитик исследовательского центра Европейского совета по международным отношениям Юлиан Рингоф отмечает, что сейчас нет четкой картины об изменении импорта микроэлектроники в Россию.

"Некоторые утверждают, что общая стоимость импорта выросла даже после войны (возможно, из-за более высоких цен через обходные пути), тогда как другие считают, что в Россию экспортируется меньше микросхем", – объясняет эксперт.

Однако Юлиан Рингоф считает, что в ближайшие несколько месяцев мы увидим последствия пробелов в западных санкциях. Это будет касаться пробелов по охвату экспортных ограничений, а также отсутствия взаимодействия США и ЕС с "новыми хабами" для торговли микроэлектроникой с Россией, включая Армению, Турцию и Казахстан.

Аналитик Киевской школы экономики Светлана Таран отмечает, что нужно время, чтобы 11-й пакет санкций от ЕС начал действовать. По ее словам, то, что мы сейчас видим на поле боя, было закуплено Россией еще до принятия новых санкционных пакетов. Кроме того, эксперт призывает принимать дополнительные ограничения против нарушителей.



"Во первых, этот 11-й пакет нужно внедрять, а не просто попугать. Надо реально говорить с (третьими, – 24 канал) странами, проводить консультации. Если не помогает, то вводить санкции против этих стран", – говорит Таран.

Пути обхода санкций: какие страны помогают России больше всего?

Сейчас самая распространенная схема обхода санкций – это использование Россией компаний третьих стран для продолжения импорта иностранных технологий .

. Также россияне используют транзит товаров в третьи страны. Эти товары якобы не предназначены для импорта в Россию, однако после попадания на ее территорию уже не доезжают в страну назначения.

Обходить санкции помогают уже известные нам страны: Армения, Кыргызстан, Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты, Китай, страны Кавказа и средней Азии.



Какие страны нарастили экспорт в Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан / Инфографика Forbes, на основе данных UN Comtrade

Они завозят компоненты товаров двойного предназначения к себе, а затем экспортируют это в Россию. Об этом свидетельствует подозрительная торговая статистика импорта этих товаров, выросшая в разы по сравнению с 2021 годом.

Министерство финансов США уже зафиксировало поставку товаров двойного назначения предприятиям оборонного сектора России через компании, базирующиеся в Кыргызстане и ОАЭ.В частности, фирмы снабжали полупроводниковыми устройствами, электронными интегральными схемами и конденсаторами. Премьер-министр Кыргызстана Акилбек Жапаров уже отреагировал на ситуацию и заявил, что государство будет принимать меры, чтобы санкционные товары не пересекали границу в будущем. Но можно ли ему верить?

Кроме того, по данным Минфина США, посредниками для приобретения высокотехнологичных товаров выступает и сербская фирма во главе с гражданином Сербии. Компания помогла России импортировать высокотехнологичные товары от производителей в Азии, Европе и Ближнем Востоке.

Обходить западные санкции помогает и Китай, предоставляющий России товары двойного назначения. Впоследствии россияне используют эти технологии в военных целях, а именно для продолжения войны в Украине. Как сообщает Reuters, ссылаясь на рассекреченный отчет Управления директора национальной разведки США, государственные оборонные компании КНР отправляют навигационное оборудование, технологии постановки препятствий и части истребителей оборонным компаниям, находящимся под санкциями.

Что касается санкций против Китая, ЕС оказался слабее в этом вопросе, чем США. При формировании 11-го пакета санкций Еврокомиссия предлагала санкционировать китайских производителей полупроводников, поставляющих военному комплексу России компоненты. Однако не все государства-члены ЕС согласились вводить такие ограничения. Это связано с зависимостью отдельных государств, в частности, Германии и Франции, от китайских товаров.

Полностью остановить торговые потоки в Россию очень тяжело

Чтобы предотвратить распространение товаров двойного назначения в Россию, на Западе стали применяться вторичные санкции. К примеру, США отслеживают компании, которые помогают обходить санкции, и вводят ограничения против них. ЕС также ввел 11-й пакет санкций, направленный на то, чтобы помешать России обходить уже существующие ограничения.

По словам аналитика Светланы Таран, сейчас США и ЕС закрывают возможности для обхода санкций, в частности, возобновляя перечень товаров двойного происхождения.

"Сначала список был неполный, но его постоянно пересматривают и дополняют".

Этот перечень действительно постоянно нужно возобновлять, и это не означает, что санкции не работают, они работают, но перечень нужно расширять», – отмечает эксперт.

Это касается и механизма транзита. Аналитик считает, что следует запретить транзит товаров двойного назначения через Россию, а также постоянно просматривать список товаров, которые нельзя транзитировать..

"То есть этот процесс опять-таки никогда не закончится, пока Россия будет пытаться производить оружие", – говорит Таран, отмечая, что следить за товарооборотом нужно на постоянной основе.

В 11-м пакете санкций ЕС предусмотрел новый правовой механизм, согласно которому. За этим должны следить таможенные службы.В случае отсутствия контроля за товарами, которые могут использоваться для создания оружия, ЕС может запретить экспорт этих товаров в третьи страны.

"В 11-м пакете предусмотрено это только как возможность, но там еще не названы конкретные страны и еще не введены конкретные запреты ни на одну страну", – комментирует санкции Светлана Таран.

Эксперт центра Европейского совета по международным отношениям Юлиан Рингоф считает, что полностью остановить попадание технологий, в том числе микрочипов, в Россию фактически невозможно.

Прежде всего, большинство компонентов широко доступны для гражданского использования. Поэтому ЕС следовало бы полностью остановить весь экспорт микроэлектроники в страны, которые затем перепродают эти технологии России .

. Во-вторых, ЕС не только должен будет приостановить весь такой экспорт в те третьи страны, которые, как считается, продают товары в Россию, но, в конце концов, и в "четвертые" страны, которые продают товары в те третьи страны, которые затем продают их в Россию.

Это просто нереально и невозможно выполнить как технически, так и политически. Следовательно, поскольку полностью остановить поток таких товаров в Россию будет невозможно (не говоря уже о том, что для некоторых товаров могут существовать китайские заменители), целью должно быть максимально усложнить и поднять цену для России на импорт этих компонентов,

– сказал Рингоф в комментарии 24 Каналу.

В то же время Светлана Таран считает, что не стоит ограничиваться только санкциями.

Правоохранительным органам следует начать расследование против определенных компаний, в том числе и европейских, которые могут быть привлечены к схемам по обходу санкций.

В некоторых случаях производитель компонентов может даже не знать конечного покупателя своих товаров из-за нехватки контроля, а в других случаях компании могут получать денежное вознаграждение за обход санкций.

Разъяснительная работа ЕС и США с третьими странами является важным шагом для лучшего контроля экспорта товаров двойного назначения. По словам Рингофа, некоторые из третьих стран не имеют административного потенциала отслеживать попадание санкционных товаров на территорию России.

"Поэтому поддержка этих стран развития лучшей разведки и потенциала будет полезной. Равно как и лучшая разведка и обмен разведданными между ЕС и другими западными странами", – подытожил эксперт.