Скрывают топливо под зерном: оккупанты придумали схему, чтобы уберечь бензовозы от дронов ВСУ

Российские военные начали тайно перевозить топливо на временно оккупированные территории Украины, используя обычные зерновозы. Таким образом оккупанты пытаются избежать ударов украинских дронов по топливной логистике.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Как россияне пытаются спасти свою логистику?

По данным ЦНС, внутри зерновозов устанавливают специальные пластиковые резервуары, которые заполняют топливом для нужд российской армии. Сверху их засыпают зерном и накрывают стандартным тентом, чтобы создать впечатление обычного гражданского груза.

В Центре национального сопротивления отмечают, что таким образом оккупанты пытаются обойти логистические трудности, ведь бензовозы все чаще становятся мишенями украинских дронов. В то же время использование гражданского транспорта в качестве прикрытия создает дополнительную опасность для мирного населения, а перевозка взрывоопасного топлива в неприспособленных условиях повышает риск аварий и взрывов.

В ЦНС подчеркивают, что украинское подполье и разведка уже отслеживают подобные перевозки, поэтому эффективность нового способа маскировки постепенно снижается.

Подобные случаи свидетельствуют о все более серьезных проблемах российской армии с доставкой топлива на фронт. Из-за постоянных потерь в логистике оккупанты вынуждены прибегать к скрытым схемам перевозки, прикрываясь гражданской инфраструктурой и создавая дополнительную угрозу для мирных жителей ТОТ,

– говорится в сообщении.

Напомним, массированные удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам вызвали серьезный топливный кризис в России. Производство бензина резко сократилось, а Кремль уже вынужден использовать резервы и искать импортное топливо.

По данным аналитиков ISW, по состоянию на июль 2026 года производство бензина в России упало до 65% от среднего уровня потребления из-за ударов по ключевым НПЗ, в частности Омскому, Нижегородскому и Саратовскому. Российские власти уже признали перебои в работе нефтеперерабатывающих заводов и дефицит топлива. В ряде регионов ограничивают продажу бензина, а Россия вынуждена использовать резервы и закупать топливо в Беларуси. По оценке ISW, украинские удары все сильнее ослабляют российскую экономику и военную логистику.