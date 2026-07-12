Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Як росіяни намагаються врятувати свою логістику?

За даними ЦНС, всередині зерновозів встановлюють спеціальні пластикові резервуари, які заповнюють пальним для потреб російської армії. Зверху їх засипають зерном і накривають стандартним тентом, щоб створити враження звичайного цивільного вантажу.

У Центрі національного спротиву зазначають, що таким чином окупанти намагаються обійти логістичні труднощі, адже бензовози дедалі частіше стають цілями українських дронів. Водночас використання цивільного транспорту як прикриття створює додаткову небезпеку для мирного населення, а перевезення вибухонебезпечного пального у непристосованих умовах підвищує ризик аварій і вибухів.

У ЦНС наголошують, що українське підпілля та розвідка вже відстежують подібні перевезення, тому ефективність нового способу маскування поступово знижується.

Подібні випадки свідчать про дедалі більші проблеми російської армії з доставкою пального на фронт. Через постійні втрати логістики окупанти змушені вдаватися до прихованих схем перевезення, прикриваючись цивільною інфраструктурою та створюючи додаткову загрозу для мирних мешканців ТОТ,

– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, масовані удари України по російських нафтопереробних заводах спричинили серйозну паливну кризу в Росії. Виробництво бензину різко скоротилося, а Кремль уже змушений використовувати резерви та шукати імпортне пальне.

За даними аналітиків ISW, станом на липень 2026 року виробництво бензину в Росії впало до 65% від середнього рівня споживання через удари по ключових НПЗ, зокрема Омському, Нижньогородському та Саратовському. Російська влада вже визнала перебої в роботі нафтопереробних заводів і дефіцит пального. У низці регіонів обмежують продаж бензину, а Росія змушена використовувати резерви та закуповувати пальне в Білорусі. За оцінкою ISW, українські удари дедалі сильніше послаблюють російську економіку та військову логістику.