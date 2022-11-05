Россияне готовятся к обороне недалеко от Херсона: фортификационные сооружения видны со спутника

Вооруженные Силы подходят к Херсону и заставляют врага готовиться к финальным боям за город. Фотографии со спутника свидетельствуют, что оккупанты планируют укрепить оборону на правом берегу.

Вряд ли российской армии удастся удержать оборону в Херсонской области, поскольку украинская армия оперативно ликвидирует захватчиков. Однако, по словам аналитика Бенджамина Питте, понятно, что россияне "тщательно готовятся" к масштабным военным столкновениям с украинскими бойцами.

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Что видно на спутниковых снимках

Новые оборонительные линии должны помочь российской армии улучшить свое плачевное положение на фронте. Однако вражескую армию, очевидно, уже ничего не спасет от поражения.

Россия готовится потерять город Херсон и весь левый берег Днепра. Сейчас они готовятся к обороне правого берега реки,

– написал эксперт Питте в твиттере.

Кроме того, он опубликовал фотографии, сделанные со спутника, подтверждающие его слова. Фортификационная линия достаточно длинная. Это подтверждает мнение, что оккупанты готовятся к мощной атаке со стороны Вооруженных Сил.

Подготовка оккупантов к боям за Херсон: смотрите фото Бенджамина Питте