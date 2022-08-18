"Ваш Харьков еще жалеют": россияне цинично реагируют на смертельный удар по Салтовке

В ночь на 18 августа оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков. Под прицелом оказались два района – Слободской и Холодногорский. Под прицельным ударом оказалось местное общежитие.

Известно, что в городе прогремело 5 взрывов. По состоянию на 7:40 количество погибших возросло до семи человек, еще 20 ранены, двое из них – дети. Несмотря на ужасные потери среди гражданского населения Украины, россияне продолжают цинично оправдывать режим кровавого диктатора, возглавляющего их страну, сообщает 24 канал.

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Реакция россиян на обстрел Харькова

Скрины комментариев "простых россиян, которые ни в чем не виноваты" опубликовал ряд харьковских телеграм-каналов. На цинизм отреагировал также спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук. Он опубликовал скриншот, на котором россиянин утверждал, что обстрел Харькова – это "вынужденная мера".



Реакция россиян на обстрел Харькова / Скриншот из телеграм-канала Братчука

Все, что нужно было знать о россиянах,

– отреагировал на комментарий Братчук.

Всего в сети гуляет более сотни похожих тезисов. Все они происходят из пропагандистских телеграм-каналов и содержат одни и те же тезисы – угрозы украинцам, упоминания "бандеровцев" и "неонацистов". Не останавливает комментаторов даже тот факт, что в результате жестокого обстрела харьковского общежития пострадало мирное население, в частности дети.

Реакция россиян на ночные обстрелы Харькова / Скриншоты из телеграм-канала Харьков Life

Тем временем росСМИ врут, что никакого обстрела общежития не было, а обстрел осуществлялся исключительно по военным объектам.

Обстрелы Харькова с 17 на 18 августа: главное

россияне обстреливали Харьков целую ночь. 17 августа в 21:40 в ГСЧС поступила информация, что в результате вражеских обстрелов загорелся трехэтажный жилой дом. На место попадания ракеты выехали спасатели и медики экстренной помощи.

Впоследствии глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне атаковали "Искандером". Ракета ударила по общежитию, в котором жили более 30 человек, в том числе дети и пенсионеры. Сейчас известно, что общежитие разрушено полностью.

Кроме этого, обстрел спровоцировал пожары в Изюмском, Чугуевском, Харьковском районах области. А также в Холодногорском и Салтовском районах Харькова.

На обстрел отреагировал Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что каждая трагическая новость о Салтовке – это боль за всю Украину.

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