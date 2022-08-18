Відомо, що у місті пролунало 5 вибухів. Станом на 7:40 кількість загиблих зросла до семи осіб, ще 20 – поранених, двоє з них діти. Попри жахливі втрати серед цивільного населення України, росіяни продовжують цинічно виправдовувати режим кривавого диктатора, який очолює їхню країну, інформує 24 канал.
Детальніше Смертельні удари по гуртожитках у Харкові: все, що відомо про атаки 17 – 18 серпня
Реакція росіян на обстріл Харкова
Скріни коментарів "простих росіян, які ні в чому не винні" опублікувала низка харківських телеграм каналів. На цинізм відреагував також речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук. Він опублікував скриншот на якому росіянин стверджував, що обстріл Харкова – це "вимушена міра".
Реакція росіян на обстріл Харкова / Скриншот телеграм-канал Братчук
Все, що треба було знати про росіян,
– відреагував на коментар Братчук.
Загалом у мережі гуляє понад сотня схожих тез. Усі вони походять з пропагандистських телеграм-каналів та містять одні й ті ж тези – погрози українцям, згадки "бандерівців" та "неонацистів". Не зупиняє коментаторів навіть той факт, що внаслідок жорстокого обстрілу харківського гуртожитку постраждало мирне населення, зокрема діти.
Реакція росіян на нічні обстріли Харкова / Скриншоти телеграм-канал Харьков Life
Тим часом росЗМІ брешуть, що ніякого обстрілу гуртожитку не було, а обстріл здійснювався виключно по військових об'єктах.
Обстріли Харкова з 17 на 18 серпня: головне
- Росіяни обстрілювали Харків впродовж цілої ночі. 17 серпня о 21:40 до ДСНС надійшла інформація, що внаслідок ворожого обстрілу зайнявся триповерховий житловий будинок. На місце влучання ракети виїхали рятувальники та медики екстреної допомоги.
- Згодом очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни атакували "Іскандером". Ракета вдарила по гуртожитку, в якому жили понад 30 людей, зокрема діти та пенсіонери. Наразі відомо, що гуртожиток зруйнований вщент.
- Крім цього обстріл спровокував пожежі в Ізюмському, Чугуївському, Харківському районах області. А також Холодногірському та Салтівському районах Харкова.
- На обстріл відреагував Володимир Зеленський. Він наголосив, що кожна трагічна новина про Салтівку – це біль за всю Україну.