Самая большая угроза для российской пехоты – мобилизованные российские танкисты: курьезное видео

В Министерстве обороны Украины "потролили" оккупационные войска, что наибольшей угрозой для их пехоты являются мобилизованные российские танкисты. В качестве аргумента к этим словам в ведомстве прикрепили красноречивое видео.

Курьезный ролик в очередной раз свидетельствует, что мобилизованные россияне должным образом не готовятся к реалиям войны. И уж точно не предупреждают, что можно "получить" от своих.

Читайте также Россию накроет лавина, – Данилов спрогнозировал нарастание возмущения из-за мобилизации

"Мастерство" по-оккупантски: мобилизованные россияне не слишком умело выполняют свою работу

На видеоролике, которое распространил пресс-центр Минобороны, видно, что российский танкист не очень ловко владеет тяжелой техникой. Он случайно нанес "дружеский удар" по пехоте собственного войска.

Наибольшую угрозу для мобилизованной российской пехоты представляют мобилизованные российские танкисты,

– лаконично описали инцидент в Минобороны.

Как некоторые мобилизованные россияне облегчают работу украинской армии: смотрите курьезное видео

К слову, спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что россияне свозят мобилизованных на Юг страны. У новоприбывших серьезные проблемы со снаряжением и вооружением.

Обратите внимание Этот дурдом надо завершать, – мобилизованные из России отказываются возвращаться на фронт

Россия собирает мобилизованные и готовит новое наступление