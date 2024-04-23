Как уничтожали "Шахеды" над Николаевской областью: видео работы ВМС

Оккупанты в ночь на 23 апреля атаковали Украину "Шахедами". В частности, вражеские дроны-камикадзе сбивали в Николаевской области.

В Военно-Морских силах ВСУ показали видео точной и мастерской работы бойцов, информирует 24 Канал. Там добавили, что ударные БПЛА не достигли своих целей. Отметим, что в Воздушных силах заранее предупредили об угрозе.

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Силы и средства ВМС ВСУ уничтожили 4 "Шахеда".

Военно-Морские силы продолжают защищать Украину от российских оккупантов! Вместе к победе! Слава Украине!

– отметили в ВМС ВСУ.

Как украинские военные сбивали вражеские дроны в небе над Николаевской областью: смотрите видео

Сколько всего БПЛА сбили

В целом захватчики выпустили по Украине 16 дронов-камикадзе. Воздушная тревога начала распространяться по областям еще вечером 22 апреля.

"Ночью (на 23 апреля – 24 Канал) российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 16 БПЛА типа Shahed", – заявили в Генштабе.

Украинским защитникам силами и средствами противовоздушной обороны удалось сбить 15 ударных беспилотников.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, в ночь на 23 апреля россияне запускали дроны-камикадзе с мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму, и с Курской области России. Также противник выпустил по Украине две баллистические ракеты "Искандер-М". Их враг запустил из Белгородской области.

Этой ночью защитниками неба сбито 15 "Шахедов" в Николаевской, Одесской, Киевской и Черкасской областях,

– отметили в Воздушных силах ВСУ.

Удар оккупантов отражали зенитные ракетные подразделения Воздушных сил ВСУ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Для работы привлекали средства радиоэлектронной борьбы.