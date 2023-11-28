Шторм влияет на военные действия, однако не прекратил их полностью, – ISW

Шторм в Черном море оказывает влияние на боевые действия в Украине. В частности, темп военных действий вдоль линии фронта, однако не прекратил военную деятельность полностью.

Аналитики отметили, что непогода в Черном море и на юге Украины нанесла ущерб инфраструктуре во многих районах прибрежной южной России и оккупированной Украины. По данным российских источников, циклон повлиял на гражданскую и транспортную инфраструктуру в прибрежных районах Краснодарского края, в частности – возле Сочи, Анапы, Геленджика, Новороссийска и Таупса.

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Как циклон повлиял на войну в Украине

В американском Институте изучения войны отметили, что украинские и российские источники писали о том, что прибрежные районы оккупированного Крыма, оккупированной Херсонской области и большей части Одесской области сильно пострадали от сильного снега и ветра, в результате чего значительная часть населения осталась без света.

В частности, ВМС Украины и Южное оперативное командование Украины сообщили, что опасная погода в Черном море заставила Россию вернуть все свои военно-морские корабли и ракетоносцы в пункты базирования,

– отметили в ISW.

Аналитики добавили, что известный российский миллиблогер предупредил – угроза мин в Черном море вырастет как для военных, так и для гражданских судов в ближайшие дни. По его словам, шторм:

разорвал сетки бонов;

рассеял минные поля, вызвав дрейф мин по всему северо-западному Черному морю.

Кроме того, несколько источников сообщили, что шторм повредил железнодорожные линии в прибрежных районах, что может иметь материально-технические последствия для российских войск в оккупированном Крыму и на юге Украины.

Несмотря на сложные погодные условия, как российские, так и украинские силы продолжают наземные атаки по всей территории Украины, хотя и несколько медленнее из-за снега и, как следствие, плохой видимости,

– заявили аналитики.

Они ссылаются на российских милблогеров, отмечающих, что:

сильный снег и ветер ухудшили видимость и усложнили аэроразведку и артиллерийскую корректировку на Херсонском направлении;

однако украинские силы воспользовались условиями недостаточной видимости для закрепления позиций на восточном (левом) берегу Днепра.

"Представитель Таврической группировки войск Украины полковник Александр Штупун сообщил, что российские войска на Таврическом направлении (от Авдеевки до западной части Запорожской области) из-за погодных условий сократили использование артиллерии в полтора раза и использование беспилотников в шесть раз, но подчеркнул, что российские войска продолжают усиленно использовать на Авдеевском направлении", – отметили аналитики.

Они подытожили, что сложные зимние условия заставят обе стороны больше полагаться на наземные атаки под руководством пехоты при отсутствии возможностей воздушной разведки и артиллерийской коррекции.

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Несмотря на шторм, Россия вывела в море ракетоноситель "Адмирал Макаров"

Российские оккупанты, несмотря на мощный шторм, уже вечером 27 ноября вывели в Черное море на боевом дежурстве фрегат "Адмирал Макаров".

Силы обороны Юга Украины отметили, что он может нести на себе крылатые ракеты типа "Калибр". Речь идет о залпе до 8 ракет. Именно поэтому военные предупредили о повышенном уровне ракетной угрозы и призвали людей реагировать на сигналы воздушной тревоги.