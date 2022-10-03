Удар по флоту и армии России, – Петреус об ответе НАТО на применение Москвой ядерного оружия

США ответят, если Россия решит применить ядерное оружие против Украины. Бывший директор ЦРУ заявил, что Вашингтон уничтожит Черноморский флот России.

Какой будет ответ США на ядерный удар по Украине

Все российские военные и их техника в Украине отправятся на "концерт Кобзона" благодаря НАТО. В то же время Дэвид Петреус подчеркнул, что еще не общался с советником по нацбезопасности Джейком Салливаном по поводу вероятного ответа США на ядерную эскалацию.

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В ответ мы уничтожим все российские обычные силы, которые мы сможем увидеть и идентифицировать на поле боя в Украине, а также в Крыму и все корабли в Черном море,

– отметил Петреус.

Он призвал воспринимать угрозу серьезно, но добавил, что использование ядерного оружия ничего не изменит для российского президента Владимира Путина. Ситуация, в которой находится государство-агрессор, после такого ужасного шага не улучшится.

Россия вывела субмарину с торпедой, содержащей ядерные боеголовки, – СМИ

Издание La Repubblica со ссылкой на отчет НАТО сообщило, что российская субмарина "Белгород", вероятно, вышла из своего пункта базирования. В Карском море она может испытать свою торпеду "Посейдон", которую также называют "оружием апокалипсиса".

Заметим, что эта торпеда может обойти американскую систему инфракрасного спутникового слежения.

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