Не обязательно вводить свои войска на фронт: как страны НАТО могли бы вступить в войну в Украине

Эммануэль Макрон заявлял, что Франция готова отправить свои войска в Украину. Однако пока страны НАТО могут помочь Украине другими путями.

Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, что вступление войск НАТО в войну будет в случае, если Россия прорвет украинский фронт и пойдет на Европу. Пока наши союзники могут развернуть системы ПВО в соседних странах Украины и готовить украинских военных.

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В случае угрозы для Европы

По словам Маломужа, подготовка украинских специалистов, спецназовцев, использование украинскими операторами французских средств может быть в ближайшее время по запросу Украины. Однако привлечение французских военных бригад будет только в том случае, если Россия прорвет украинский фронт и будет двигаться в Европу.

При угрозе странам НАТО и Европе как раз этот формат будет решающим,

– отметил генерал армии.

Именно в таком случае Украина могла бы обратиться за помощью, согласно уставу ООН, как страна-жертва. Страны НАТО должны были бы предоставить свою помощь, чтобы защитить себя от потенциального врага.

Не все страны готовы бы были поставить (свои войска – 24 Канал), но, например, Франция, возможно, страны Балтии и Польша могут поставить реальные контингенты,

– отметил Маломуж.

Как страны НАТО могут помочь

По мнению генерала армии, формат помощи, который бы могли сейчас предложить страны НАТО – это развертывание своих систем ПВО, например, в Польше и Румынии для сбивания дронов и ракет России, которые летят в Украину.

А системы радиолокаций будут давать нам данные обо всех полетах российских ракет и беспилотников для того, чтобы вместе с нашими партнерами сбивать эти летательные объекты, чтобы не допустить массированных ударов, уничтожения инфраструктуры, военных объектов и тем более людей,

– добавил Маломуж.

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