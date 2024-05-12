Не обязательно вводить свои войска на фронт: как страны НАТО могли бы вступить в войну в Украине
Эммануэль Макрон заявлял, что Франция готова отправить свои войска в Украину. Однако пока страны НАТО могут помочь Украине другими путями.
Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, что вступление войск НАТО в войну будет в случае, если Россия прорвет украинский фронт и пойдет на Европу. Пока наши союзники могут развернуть системы ПВО в соседних странах Украины и готовить украинских военных.
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В случае угрозы для Европы
По словам Маломужа, подготовка украинских специалистов, спецназовцев, использование украинскими операторами французских средств может быть в ближайшее время по запросу Украины. Однако привлечение французских военных бригад будет только в том случае, если Россия прорвет украинский фронт и будет двигаться в Европу.
При угрозе странам НАТО и Европе как раз этот формат будет решающим,
– отметил генерал армии.
Именно в таком случае Украина могла бы обратиться за помощью, согласно уставу ООН, как страна-жертва. Страны НАТО должны были бы предоставить свою помощь, чтобы защитить себя от потенциального врага.
Не все страны готовы бы были поставить (свои войска – 24 Канал), но, например, Франция, возможно, страны Балтии и Польша могут поставить реальные контингенты,
– отметил Маломуж.
Как страны НАТО могут помочь
По мнению генерала армии, формат помощи, который бы могли сейчас предложить страны НАТО – это развертывание своих систем ПВО, например, в Польше и Румынии для сбивания дронов и ракет России, которые летят в Украину.
А системы радиолокаций будут давать нам данные обо всех полетах российских ракет и беспилотников для того, чтобы вместе с нашими партнерами сбивать эти летательные объекты, чтобы не допустить массированных ударов, уничтожения инфраструктуры, военных объектов и тем более людей,
– добавил Маломуж.
Заявление Макрона о введении войск: последние новости
- Министр обороны Италии Гвидо Крозетт считает, что заявления Макрона о введении западных войск, создают напряжение. Он заявил, что итальянские войска не будут вмешиваться в конфликт в Украине.
- Эммануэль Макрон надеется, что французским войскам не придется воевать в Украине. По его словам, такой вариант будет реальным, если Россия зайдет слишком далеко и будет угрожать интересам Франции.
- Владимир Зеленский объяснил, что НАТО может тренировать украинских солдат в Украине, в нашей стране можно создать подземные хабы, чтобы ремонтировать западную технику, а представители НАТО могут стоять на границе. Однако он не слышал от Макрона предложение именно о введении войск НАТО.