По словам Макрона, если Россия зайдет слишком далеко, если она будет угрожать интересам Франции, то такой вариант может стать реальным. В то же время он заявил, что страна не может чувствовать себя в безопасности, когда за 1500 километров идет война.

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Придется ли воевать Франции

Эммануэль Макрон отметил, что в какой-то момент европейцы должны быть готовы остановить Россию от дальнейшего продвижения вперед в Украине. Однако президент Франции надеется, что французам "не придется воевать".

Если мы хотим мира, мы должны его защищать. Вот почему мы должны вооружаться, и вот почему мы должны быть сдерживающим фактором и быть убедительными для наших противников, говоря им: "Если вы зайдете слишком далеко и будете угрожать нашим интересам, моей собственной безопасности, то я не исключаю вмешательства",

– указал он.

Макрон отметил, что подчеркнул, что на кону суверенитет и территориальная целостность Украины, но в то же время верховенство права и общие правила также под угрозой. По словам французского лидера, если все оставить, как оно есть, то победит право сильнейшего. Однако Франция не может чувствовать себя в безопасности в таком случае. Как отметил Макрон, в Украине на карту поставлено французское будущее и безопасность.

Позиция Макрона