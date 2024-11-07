Трамп не может позволить Украине проиграть войну, – Foreign Policy

Сейчас, вероятно, Дональд Трамп сосредоточен на внутренней политике. Однако если Россия победит в войне с Украиной, это может стать серьезным ударом для США.

Промедление новоизбранного президента США только помогает России, которая сейчас выступает как прямой оппонент Соединенных Штатов, передает 24 Канал со ссылкой на Foreign Policy.

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Чем опасна победа России для США

Издание пишет, что окружение Дональда Трампа должно было бы объяснить ему, что он обязан представить план прекращения войны в Украине. В этом плане не может быть уступок по территориям, которые Россия оккупировала во время войны.

Представители НАТО говорят, что Украина постепенно теряет позиции. Грядущая зима может стать переломным моментом. Из-за заявлений Трампа о войне в Украине, эти опасения только усиливаются.

Россия воспользовалась политической неопределенностью в США во время выборов. Автократические лидеры, как Путин, пользуются слабостью и нерешительностью Запада, а Запад до сих пор не позволил Украине наносить удары по позициям в самой России, что дало Москве стратегическое преимущество,

– говорит научный сотрудник Atlantic Council.

Западные партнеры установили ограничения по поддержке Украины и сдерживают предоставление определенного оружия и ресурсов.

По мнению Трампа, Украина должна была бы пойти на уступки России, чтобы избежать тех последствий, которые имеем сейчас. Кроме этого, он также обвинил Владимира Зеленского в клевете в его адрес.

Среди экспертов царит страх, что любые территориальные уступки Украины только усилят агрессию Путина. В результате Россия может напасть на Польшу или страны Балтии, которые считает "своими историческими частями".

Проигрыш Украины в войне будет выглядеть так, будто США проиграли России. Российско-украинская война может иметь серьезные последствия для безопасности Соединенных Штатов.

6 ноября Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Однако пока неизвестно какими будут конкретные действия новоизбранного президента США.