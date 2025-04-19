Есть время до осени: интервью с Эриком Чиарамелли о целях Трампа и настоящем отношении к России

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Сначала Дональд Трамп установил для себя дедлайн окончания войны в Украине – сутки. Затем, поняв ситуацию глубже, увеличил срок до ста дней. Очевидно и этого времени станет мало, или Трампу выгоднее будет дистанцироваться от войны и переложить ответственность на Европу?

Тарифные игры Трампа и заигрывание с Россией уже показывают отрицательные результаты, угрожая его авторитету, а среди политиков Белого дома назревает раскол.

Это политические просчеты или "игра в долгую", и на чьей стороне Трамп на самом деле – в эксклюзивном интервью для 24 Канала объяснил Эрик Чиарамелли – старший научный сотрудник программы России и Евразии в Фонде Карнеги.

Что стоит за жесткими пошлинами от Трампа и резкой риторикой

Дональд Трамп решил увеличить тарифы против Китая до огромных размеров. Какие именно вызовы для глобальной безопасности могут возникнуть в результате решения начать торговую войну против Китая, Европейского Союза и других стран?

Я думаю, что с точки зрения безопасности последствия двойные. Во-первых, это привело к значительной неопределенности и непредсказуемости в международной системе. Последствия этого будут ощущаться в течение многих месяцев.

Главная проблема в том, что это привело к значительным разногласиям между Соединенными Штатами и их традиционными союзниками и партнерами. А также к внутренним спорам среди самих союзников и партнеров. Они пытаются определить, как правильно реагировать – стоит ли ответить симметричными контрмерами, или лучше заключать новые соглашения, чтобы сохранить стабильность отношений.

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И вы уже видите, как эта дискуссия разворачивается. Например, в ЕС есть определенные государства, которые хотят ввести тарифы против США. Но некоторые действуют осторожнее и хотят сохранить связи с Трампом.

Я имею в виду премьер-министра Италии Джорджу Мелони, которая, кажется, выступает за то, чтобы найти общий язык с Трампом и идти на деэскалацию торговой войны. И на самом деле Мелони приедет в Вашингтон через несколько недель для встречи в Белом доме.

Однако в случае с ЕС тарифы и торговую политику определяют в Брюсселе, а не на уровне отдельных государств-членов. И хотя Трамп, вероятно, хотел бы заключить соглашения с отдельными государствами, которые ему более симпатичны, но это невозможно, поскольку ему придется вести переговоры напрямую с Брюсселем.

Тот факт, что в отношениях между Соединенными Штатами и их союзниками возникло столько напряженности, значительно усложнит достижение единой позиции по решению важных вызовов безопасности. В частности речь идет об общей позиции на агрессивную войну России против Украины.

Интервью с Эриком Чиарамелли: смотреть видео

Президент Трамп заявил, что политические лидеры других стран, которые пытаются вести с ним переговоры, якобы заискивают перед ним. Какую реакцию Трамп ожидает от торговых партнеров Соединенных Штатов после этой речи?

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Я думаю, что такие комментарии прежде всего направлены на внутреннюю аудиторию в Соединенных Штатах. Трамп пытается противодействовать нарративу о тарифах, который заключается в том, что наш фондовый рынок почти в свободном падении. Он падает уже в течение последней недели. И люди начинают переживать по этому поводу.

Он слишком самоуверенно говорит. Он ведет жесткие переговоры со странами, чтобы, возможно, отвлечь определенные опасения и немного успокоить беспокойство, особенно среди республиканцев. Это то, на чем он акцентирует внимание.

Он говорит республиканцам в Конгрессе: "Оставайтесь в строю, не будьте слабыми. Я – тот, кто ведет переговоры". Это своего рода продукт времени, когда он был лидером Республиканской партии, которая порвала со многими традиционными частями республиканской и консервативной идеологии. Речь идет о свободной торговле, либеральных рынках и так далее.

Он порывает с этим и как бы заставляет партию присоединиться к нему. Поэтому он использует угрожающий язык против республиканцев, которые бросают ему вызов в Конгрессе.

Раскол в команде Трампа

Мы видим, как на Дональда Трампа начинают оказывать давление республиканские политики и некоторые из его самых больших сторонников. В частности Илон Маск, который даже публично критикует введенные тарифы и другую политику. Увидим ли мы в ближайшие несколько недель какие-то глубокие разногласия или даже разделение в команде Дональда Трампа?

Не уверен относительно роли Илона Маска. Многие аналитики еще раньше предсказывали, что в конце концов между ними может возникнуть какой-то раскол, ведь это две очень большие и влиятельные личности. И в конечном итоге Трамп устанет от того, что Илона называют де-факто президентом и так далее.

Вы начинаете видеть некоторое напряжение в администрации относительно тарифов. У нас есть министр финансов, Скотт Бессент, который, по моему мнению, предпочел бы придерживаться стратегии переговоров, а не той очень агрессивной стратегии ультиматумов, которой, как мне кажется, Белый дом придерживался до сих пор.

Но есть также республиканцы, особенно сенаторы-республиканцы, которые начинают сотрудничать с демократами, чтобы вернуть себе часть полномочий, которые Конгресс фактически передал президенту для установления тарифной политики. Они хотят, чтобы Конгресс снова восстановил свои полномочия над внешней торговлей США.

И поэтому, как по мне, в течение следующих нескольких недель и месяцев главной темой будет своеобразное перетягивание каната между исполнительной властью. То есть президентом, исполнительными агентствами и департаментами и между законодательной властью в Конгрессе, где найдутся республиканцы, которые захотят сказать: "Мы должны играть здесь свою роль".

Вопрос лишь в том, будет ли достаточно республиканцев, ведь Трамп всегда может наложить вето на любой законопроект, который приняли в Конгрессе. Даже на те, которые приняты на двухпартийной основе.

И тогда Конгрессу придется преодолеть это вето. А это сложное препятствие. Поэтому мы увидим, как это будет развиваться в ближайшие недели. Но в целом пока команда Трампа все еще достаточно едина в вопросах тарифов и эскалации политики ультиматумов.

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Сколько времени у Трампа, чтобы продемонстрировать, что его политика действительно эффективна и что он способен достичь поставленных целей?

Мы сейчас находимся в так называемом "медовом месяце" для новоизбранного президента. Это обычно первые 6 – 9 –12 месяцев президентства. Особенно в этом случае, когда и Палата представителей, и Сенат под контролем республиканцев. Никто пока не говорит о промежуточных выборах, которые состоятся в ноябре 2026 года.

Но уже с начала 2026 года, я считаю, будут праймериз и кампании, на которых республиканцы в Конгрессе, вероятно, попытаются несколько дистанцироваться от Трампа. Они могут иметь определенные беспокойства относительно его политики.

Для него этот год – период демонстрации успешности его политики для того, чтобы убедить избирателей. Но он сам себе поставил очень короткие сроки по ряду инициатив. Мы уже говорили о торговле и тарифах.

Также там есть график по прекращению огня в Украине. И он сам определил дедлайн – сто дней со дня инаугурации. А это уже в конце апреля. И это очень сжатый срок. Думаю, что ожидать этого довольно нереально. Вы уже видите определенную корректировку риторики, что все сложнее, чем думали.

Но я думаю, если до осени не будет результатов от тарифов и основных вопросов внешней политики, то многие люди среди его партии начнут задавать вопросы. И вот откуда должно появиться давление.

Демократы уже задают эти вопросы. Они не разделяют его политику. Но они не имеют значения, потому что они не контролируют ни одну из палат Конгресса.

Целенаправленно ли Трамп обвалил цены на нефть

Мы видим, что в результате тарифных войн цены на нефть упали. Одна из причин – именно торговые войны Трампа. Другая причина – Саудовская Аравия и ее политика относительно торговли большого количества нефти на рынке. Действительно ли Трамп рассчитывал на такой эффект? Да и Россия будет не очень рада такой ситуации.

Некоторые представители администрации Трампа говорили об этом как о способе создать дополнительный рычаг давления на Россию. Но я не думаю, что это было главной целью Трампа в контексте его торговой политики.

Это, скорее, приятный "луч надежды". Но главный вопрос заключается в том, будет ли снижение цен на нефть достаточно длительным, чтобы действительно нанести серьезный удар по финансам России и значительно ограничить ее способность продолжать финансирование войны.

Если это лишь временное снижение на несколько недель, а потом цена снова вырастет, то большого эффекта не будет. Но если низкие цены сохранятся по крайней мере до конца года, тогда российский бюджет, безусловно, столкнется с серьезными проблемами.

Инструменты для мира есть, применит ли их Трамп

Если Трамп действительно хочет прекращения огня в Украине, то на какие шаги должна пойти его администрация в течение ближайших недель? Путин пока не собирается останавливать войну. Способен ли Трамп повлиять на Путина?

Я убежден, что Соединенные Штаты обладают мощными рычагами влияния, которые могут повлиять на Россию и показать Путину, что поддержка Украины никуда не денется. А долгосрочная безопасность Украины является своего рода главным интересом США.

Эти инструменты есть. Будет ли Трамп их использовать? Здесь у меня больше вопросов, потому что он во время своей первой каденции, а также в начале второй, не продемонстрировал желания применять жесткие и действенные меры против России.

Я думаю, мы видим подход кнута и пряника. Но это был пряник для России и кнут для Украины. На мой взгляд, это неправильное уравнение. Должно быть реальное давление на Россию, но одновременно и серьезные стимулы для Украины.

Что касается Украины. Здесь должна быть четкая формулировка политики, согласно которой США будут продолжать поддерживать Украину военной техникой, обучением, разведывательной поддержкой, чтобы помочь перевооружиться и защитить себя в период прекращения огня.

Также должна быть более сильная позиция США в поддержке европейской миссии сдерживания. Речь идет о гарантийных силах, о которых говорит Великобритания и Франция.

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Не думаю, что будут какие-то американские войска на территории Украины. Но могу представить американскую поддержку в виде логистики и разведки. Думаю, что у Трампа больше шансов достичь того, чтобы Запад продолжал поддерживать Украину, даже после прекращения огня.

Мы можем говорить о технических условиях перемирия, але Запад будет продолжать предоставлять Украине вооружение, обучение, разведданные и присутствие на местах. Это необходимые вещи, чтобы гарантировать безопасность Украины и сдержать Россию от новой агрессии.

Я считаю, что эти инструменты у Трампа есть. Вопрос лишь в том, воспользуется ли он ими именно так. Пока что я не вижу на это доказательств. Но очень хотелось бы верить, что это возможно. Посмотрим.

Трудно представить, что мы когда-то услышим риторику от администрации Трампа, что они будут перевооружать Украину и поддерживать ее оружием. Теперь слышим противоположные заявления от Пита Хегсета и других советников Трампа. Даже видим, что администрация Трампа пытается вывести американские вооруженные силы с восточного фланга НАТО. Какой это дает сигнал России?

Я думаю, что это как раз то, чего Кремль ожидал очень давно. Если вспомнить ультиматумы, которые Россия выдвигала еще перед полномасштабным вторжением в декабре 2021 года, то тогда речь шла о выводе американских войск из тех стран НАТО, которые присоединились к Альянсу после 1997 года.

Это действительно может произойти только из-за Трампа. Какие бы причины здесь ни были – будь то попытка иметь больше сил, чтобы сосредоточиться на Китае, или попытка уменьшить расходы средств... Но это посылает сигнал о том, что тенденции в европейской безопасности очень хорошие для России.

В это время Трамп пытается убедить Путина на долгосрочную сделку относительно Украины. США собственными действиями заблаговременно и добровольно отказываются от рычагов влияния, которые могли бы быть использованы как мощный инструмент во время переговоров.

Эти рычаги также могли бы стать частью более единой политики, которая бы демонстрировала американскую силу. Но здесь все, к сожалению, получается наоборот.

Как Кремль манипулирует администрацией Трампа

В каком состоянии сейчас находятся переговоры между США и Россией? Ранее представители имели несколько встреч в Саудовской Аравии, где обсуждали прекращение огня и укрепление двустороннего дипломатического диалога. Можно ли утверждать, что мы оказались в тупике?

Это точно не тупик, переговоры продолжаются. На прошлой неделе Кирилл Дмитриев, который фактически является личным посланником Путина и возглавляет Российский фонд прямых инвестиций, находился в Вашингтоне. Там он встречался с такими людьми, как Стив Уиткофф – личным представителем Трампа.



Кирилл Дмитриев в Вашингтоне / Фото REUTERS

Поэтому у меня есть ощущение, что на политическом уровне диалоги (между США и Россией – 24 Канал) все еще продолжаются. Люди в окружении Трампа достаточно оптимистично настроены относительно возможности заключить большое соглашение по перезагрузке американо-российских отношений и определенных экономических, торговых договоренностей в будущем.

Однако когда говорится о вопросах безопасности и прекращения огня, то действительно была достигнута определенная предварительная договоренность о перемирии в сфере энергетической инфраструктуры. Россия и Украина обменялись условными списками объектов, по которым нельзя наносить удары.

Однако, по моему мнению, Россия все равно продолжает атаковать самые разнообразные цели – как энергетическую, так и гражданскую инфраструктуру, оправдывая это тем, что, мол, "этого объекта не было в вашем списке, следовательно, мы не нарушаем режим прекращения огня".

То есть, возможно, они и не наносят удар по той конкретной электростанции, которая указана в документах, но вместо этого бьют по подстанции, по административному зданию или по другой части той же инфраструктуры. Также мы видим ужасную атаку на Кривой Рог, в результате которой погибли дети.

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Опять же, Россия проявила недостаточно интереса к режиму прекращения огня. Поэтому они трактуют его буквально. Пытаются показать Белому дому, что "готовы к режиму прекращения огня, на все, что указали украинцы, удары они не наносят, но тогда имеют свободу действий во всем остальном". Это очевидно противоречит сути режима прекращения огня.

Поэтому, по моему мнению, все еще существует фундаментальное концептуальное расхождение между тем, чего ожидает Трамп, и тем, на что сейчас готова Россия.

Поэтому я не знаю, начнет ли Трамп злиться на Россию еще больше в ближайшие недели. Возможно, намек на это был на прошлой неделе, когда в одном из американских медиа агентств опубликовали некоторые комментарии, в которых Трамп якобы сказал, что он зол на Путина.

Однако на самом деле я не знаю, на каком уровне этот гнев превращается в реальные действия со стороны Белого дома, который говорит: "Все, мы устали от российских игр, теперь мы собираемся усилить давление". Посмотрим.

Что вы можете сказать о российской стратегии ведения переговоров с администрацией Трампа и манипуляциях со стороны России? Ведь, с одной стороны, есть Дмитриев, который пытается угодить Уиткоффу, а с другой – бывшие работники КГБ и старомодные российские дипломаты, как Юрий Ушаков, Сергей Беседа и Сергей Лавров, которые ведут жесткие переговоры.

Я думаю, что они на самом деле достигли большого успеха, поскольку им (россиянам – 24 Канал) удалось определить повестку дня и установить условия переговоров. Потому что команда людей вокруг Трампа имела очень мало представления о том, чего они хотят в самом начале переговоров в Саудовской Аравии.

Они просто слушали российскую позицию и логику о войне. Там был Уиткофф, который дал множество интервью после первого раунда переговоров в Эр-Рияде. Он начал говорить о Стамбульских договоренностях, заключенных еще в марте 2022 года, упоминая нейтралитет Украины, демилитаризацию и другие подобные вопросы.

Уиткофф говорил так, будто никогда не слышал об этих соглашениях до встречи с россиянами. И говорил об этом с российской точки зрения, и что именно это должно быть основой для переговоров, об этом публично и заявил Путин.

Поэтому мы имеем ситуацию, когда многие из этих американских переговорщиков имеют очень ограниченное представление о самой войне, ее причинах, а также о стратегических целях, которых Кремль пытается достичь. Поэтому они очень открыты к тому, чтобы выслушать российскую идею об условиях переговоров.

Есть еще одна проблема: администрация Трампа хочет, чтобы начал действовать определенный режим прекращения огня, а российская сторона говорит: "Хорошо, конечно, прекращение огня, но мы должны говорить о первопричинах войны". Это терминология, которую использует Кремль и Путин.

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Для Путина это означает значительное расширение темы, переходя от обсуждения исключительно прекращения огня к более комплексным вопросам, таких как присутствие НАТО. Это превращается в гораздо более широкие переговоры между США и Россией о будущем европейской безопасности.

Я считаю, что для команды Трампа, вероятно, для команды Трампа не хватает опыта общения с россиянами, чтобы сказать: "Хорошо, это ловушка, давайте настаивать только на нашей повестке дня, которой является прекращение огня, и больше ничего".

Поэтому, манипуляция ли это, я не знаю. Однако я думаю, что в Вашингтоне есть что-то вроде "чистого листа", который может быть заполнен различными российскими нарративами и взглядами на мир, которые в конечном итоге являются достаточно вредными как для интересов Украины, так и для интересов Америки в Европе.

Куда делось соглашение о полезных ископаемых

Что мы должны ожидать от соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной? До сих пор оно на повестке дня? Есть ли для Украины смысл подписывать это соглашение?

Да, я думаю, что соглашение до сих пор на повестке дня. Есть люди в администрации Трампа, которые очень заинтересованы в этом. Я считаю, что для украинской стороны чрезвычайно важно достичь такого текста соглашения, который будет приемлем с политической и моральной стороны.

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Я бы сказал, что первоначальное соглашение, когда министр финансов привез его в Киев в феврале 2025 года, было очень односторонним и склонным в пользу Америки. Затем его пересмотрели и было соглашение, которое Зеленский должен был подписать, когда он приехал в Белый дом на теперь уже известную встречу с Трампом и Джей Ди Вэнсом.

Я считаю, что это соглашение было гораздо лучше, поскольку оно больше напоминало рамки для сотрудничества, в которых не было жестких условий по возврату средств или таких непонятных и очень странных идей о возможном американском владении будущими украинскими минеральными ресурсами. Это было бы больше совместное исследование и сотрудничество, что было бы в интересах Украины.

Затем, насколько я понимаю, соглашение было переосмыслено американской стороной, и оно стало гораздо похожим на первую версию, которая была очень выгодной для Соединенных Штатов. Опять же, я не видел последней версии текста, поэтому не знаю.



Зеленский на встрече в Белом доме 28 февраля / Фото Getty Images

Я представляю, что ваше экономическое министерство и юристы вашего правительства ежедневно работают над тем, чтобы отстоять украинские позиции.

Однако, я думаю, что если соглашение будет выглядеть больше как вторая версия, которая была соглашением о сотрудничестве, и это будут общие и взаимные интересы, тогда, конечно, считаю, что для Украины будет очень полезно подписать его.

О каких именно преимуществах мы говорим сейчас? Это соглашение не гарантирует никакой безопасности для Украины. Трамп настаивает, что оно гарантирует присутствие американского бизнеса в Украине и этого должно быть достаточно для того, чтобы Путин снова не напал на Украину, но это не является правдой.

Я согласен с вами, но не думаю, что элемент жесткой безопасности может быть частью этой конкретной сделки по полезным ископаемым. Я считаю, что это часть, возможно, серии различных соглашений, которые могут быть заключены в течение следующих месяцев.

Это может стать хорошей основой для Трампа, чтобы сказать: "Хорошо, мы получим экономическую выгоду от этого в будущем.

Это не просто одностороннее партнерство, где США поставляют все это вооружение. Мы получим что-то взамен в будущем, даже если это будет оставаться немного неопределенным".

США и Украина могут начать вести переговоры о продлении военной поддержки, разведки и тому подобное. Это не единственное или окончательное соглашение. Это не будет соответствовать общим целям безопасности Украины, но и не повредит. Это предоставит основу для дальнейших переговоров и станет жестом доброй воли к Трампу с надеждой, что с украинской стороны будут жесткие условия.

Для Украины есть кое-что важнее, чем партнерство с США

Таким образом, подписание этого соглашения должно быть первым шагом Зеленского для укрепления диалога с администрацией Трампа и продолжения работы над этим. Что еще Зеленский должен сделать в течение следующих недель или месяцев, чтобы поддерживать этот диалог с американцами?

Я думаю, что Украина очень удачно сыграла свою роль на переговорах в Джидде, где она продемонстрировала свою конструктивность, заинтересованность в достижении прекращения огня и, безусловно, большой интерес в американских предложениях.

Я считаю, что эта стратегия должна продолжаться, где Украина выглядит как конструктивная сторона, и становится все более очевидно, что именно Россия ставит преграды.

Опять же, я думаю, что украинская сторона очень хорошо это сделала за последние несколько недель. Думаю, это начинает оказывать влияние на мысли Белого дома относительно динамики переговоров. Как вы говорите, соглашение о полезных ископаемых было бы хорошим политическим сигналом, что конфликт в Белом доме закончен.

Однако на самом деле я считаю, что главное направление внешней политики Украины сейчас должно быть направлено на Европу, потому что Европа сейчас более надежный партнер для Украины.

Есть серьезные обсуждения по развертыванию учебных миссий, Sky Shield и так далее. Это действительно серьезные дискуссии, которых не было в течение первых 3 лет войны.

Я думаю, что из-за Трампа и риск его отказа от поддержки Украины, Европа активировалась и начала очень откровенные дискуссии о том, что они могут сделать для Украины на долгосрочную перспективу.

Речь идет о финансировании на несколько лет, развитии оборонной промышленности, чтобы производить боеприпасы и вооружения, которые Украине будут нужны, инвестируя непосредственно в украинскую оборонную промышленность. Сначала это сделала Дания, а теперь несколько других стран присоединились к так называемой датской модели.

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Поэтому я считаю, что это направление является не менее важным для стратегии Украины на ближайший месяц, чем направление Вашингтона. Важно, чтобы было обеспечено согласованное видение и единая концепция между Европой и Украиной, а также четкая теория того, как может работать прекращение огня.

Поэтому Украина и Европа не должны выглядеть как те, кто отказывается от идеи Трампа о прекращении огня, а скорее как партнеры, которые могут помочь ему достичь этой цели, делая это таким способом, который на самом деле продвигает интересы Украины.

Как изменилась поддержка Украины от американцев

Есть ли сегодня свежие опросы, которые могут показать уровень поддержки Украины среди американских избирателей и граждан? Поддерживают ли они военную помощь Украине или уже нет? Как это меняется в зависимости от политических взглядов, поддержки республиканцев или демократов?

Последние опросы, которые я видел, показывают, что поддержка Украины в США, в частности, в вопросе предоставления оружия для обороны от России все еще достаточно сильная и является двухпартийной. Россия, Путин – не популярны в США. Процент американцев, которые прямо симпатизируют российской позиции, очень-очень мал.

Однако вы все же замечаете растущую разницу между тем, как избиратели демократов и республиканцев относятся к роли США.

Хотя поддержка со стороны избирателей-демократов достаточно сильная, а независимые и центристские избиратели поддерживают возможность отправки большого количества военной поддержки в Украину, среди избирателей-республиканцев уровни поддержки действительно начали снижаться.

Опять же, это не ноль. Республиканцы необязательно против предоставления какой-либо помощи, они просто считают, что Америка делает слишком много, и, возможно, следует ограничиться минимально необходимым и позволить Европе делать остальное. Либо должен быть какой-то механизм финансирования оружия, который не идет от американских налогоплательщиков.

Поэтому многие республиканцы склонны к идее, что Европа может оплачивать американское оружие или использовать замороженные российские активы для оплаты американского оружия, и подобные идеи. Эти нарративы исходят от республиканцев.

Однако в целом поддержка Украины все еще существует достаточно сильно, особенно в контексте симпатии к украинской позиции и желания увидеть, как Украина сможет эффективно защитить себя от российской агрессии.

Честно говоря, важность этой темы – это большие изменения, это больше не в заголовках. Сейчас в заголовках новостей больше внимания уделяется таким темам, как иммиграция, тарифы и другие похожие вопросы. Поэтому для большинства американских избирателей это не главный вопрос, который мотивирует их в ту или иную сторону.

Это означает, что на самом деле политики в Конгрессе имеют большую гибкость в разработке предложений и стратегий. они могут объяснять американцам, почему они полезны.

Когда вопрос не является настолько важным, люди готовы быть убежденными в определенных вещах, и это не приведет к протестам на улицах, например, или к вызовам для правовой системы, которые бросает та же администрация Трампа. Поэтому в целом, я думаю, что общественное мнение в США все еще достаточно благоприятное для Украины.