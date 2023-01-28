"Наступление на 2 направлениях одновременно": чего можно достичь на фронтах с западными танками

В декабре 2022 года генерал Залужный говорил, что Украине нужно 300 танков. Сейчас посол Украины во Франции Омельченко говорит, что есть договоренности с западными партнерами о 321 танке.

Танки во время контрнаступления эффективны только в комплексе с другим оружием. Об этом для 24 Канала сказал военный эксперт Павел Нарожный.

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"Если будем говорить о направлениях, то, например, возьмем Мелитополь или Луганское направление. Чтобы наступать там, нужно сформировать ударную группу из четырех бригад по каждому из направлений", – отметил эксперт.

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Как будут действовать танки

По словам Нарожного, ударные группы должны поддерживать артиллерия и отдельная танковая бригада. Чтобы создать танковую бригаду, нужно примерно 120 – 150 танков.

То есть 300 танков – это 2 бригады. Такими двумя бригадами сможем, если будут свободны общевойсковые бригады, поддерживать наступление на двух направлениях. Это субъективное суждение, потому что неизвестно, есть ли у нас эти ресурсы, потому что наступает пехота, а не танки, – рассказал Нарожный.

Он подчеркнул, что задача танка – поддержка пехоты на поле боя и вопрос упирается во все остальные роды войск. Как отметил Нарожный, перед тем как танк наступает, должны пройти саперы, чтобы освободить территорию от мин.

"Танк не может ехать наугад. Он является частью невероятно большого механизма, которым является армия. Однако повторюсь – 300 танков дают возможность наступать на нескольких направлениях одновременно", – добавил военный эксперт.

Россияне усилили обстрелы

Оккупанты пытаются прорвать к Угледару. Спикер Восточной группировки Сергей Череватый сказал о 300 обстрелах, десятках штурмов. Нарожный отметил, что это очень интенсивно, потому что говорится о десятках тысяч артиллерийских выстрелов в сутки.

"Россияне примерно 2 месяца стреляли по 5 – 6 тысяч выстрелов по всей линии столкновения. Таким образом аккумулировали артиллерийские боеприпасы. Однако у нас появилась возможность проводить контрбатарейную борьбу. Каждый выстрел – это возможность определить атакующую артиллерийскую установку. Есть шанс их уничтожить. Мне точно известно, что наши военные успешно охотятся на них", – сообщил Нарожный.

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